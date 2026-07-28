20歲浙女與男友吵架後跳下18樓 這個落點讓她奇蹟生還

正在接受治療的小怡。（取材自縱覽新聞）

浙江嘉興一名20歲女子小怡（化名）與男友發生激烈爭吵，從18樓租屋墜下，經送醫搶救後奇蹟生還。家屬表示，小怡墜落時先被樓下樹木枝幹掛住，再跌落至綠化帶，讓她在近60公尺的高空墜落中奇蹟保住性命。

縱覽新聞報導，家屬表示，小怡今年20歲，來與男友在嘉興工作並租屋同住。7月11日晚間，小怡向男友提出分手，雙方因此在租屋處爆發激烈爭吵，衝突一路持續至隔日凌晨。

在極度情緒崩潰與孤立無援的狀態下，小怡從18樓窗戶跳下。

小怡的叔叔李先生表示，事發當晚，小怡父親接到男友來電，得知兩人因分手問題發生口角，電話中還能聽見小怡不停哭泣。

7月12日凌晨4時許，小怡從18樓墜落，隨即被緊急送醫救治。

根據醫院出具的診斷證明，小怡全身多處重創，包括脾臟、肝臟創傷性破裂，骨盆、薦骨及恥骨等多處骨折，傷勢相當嚴重。李先生表示，事發後小怡一度陷入昏迷，情況十分危急，所幸經醫護人員全力搶救，日前已脫離生命危險，恢復意識，也能進行簡單交流，目前恢復情況良好，正準備接受第3次手術。

家屬事後得知，小怡能夠奇蹟生還，與墜落過程中的緩衝有關。她墜樓時先被樹枝攔住，減緩下墜速度，隨後再跌落至社區綠化帶，因此未直接撞擊地面，成功保住性命。

警方已對小怡家屬及男友一方展開相關工作，後續將組織雙方進行調解。

小怡墜落的地點是一處綠化帶。（取材自縱覽新聞）