川小伙出遊改道去救災 背物資徒步6小時進災村 心衰亡

在雲南徒步時的黨鑫蕊。（取材自新京報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 四川29歲男子黨鑫蕊臨時改赴廣西災區支援。

四川29歲男子黨鑫蕊臨時改赴廣西災區支援。 重點二： 他背負約30斤物資徒步6小時送達受災村落。

他背負約30斤物資徒步6小時送達受災村落。 重點三：返程途中勞累昏倒，搶救後仍因心衰不治。

廣西日前發生洪災後，29歲四川男子黨鑫蕊原本利用年假前往雲南徒步，得知災區急需具有重裝徒步經驗的志工後，臨時改變行程趕赴廣西，背負約30斤物資徒步6小時送往受災村落。完成任務返程途中，他突然昏倒，經搶救仍宣告不治。警方表示，黨鑫蕊因勞累過度導致心功能衰竭身亡，引發社會關注。

新京報報導，7月初廣西連日豪雨，引發洪災、土石流及山體滑坡，橫州市鎮龍鄉多個村莊道路中斷，一度與外界失聯，只能依靠志工徒步運送生活物資。7月14日凌晨4時15分，約30名志工自物資點出發，每人背負約30斤物資，徒步前往合源村。

黨鑫蕊在送物資路途中的自拍照。（取材自新京報）

29歲的黨鑫蕊是四川成都人，在鐵路系統擔任眉山東站綜控員。他原本利用年假到雲南雨崩徒步，看到志工群組發布災區急需重裝徒步人員後，立即搭機前往廣西支援。

同行志工賴漢凱回憶，黨鑫蕊身高約187公分，個性靦腆，話不多，只表示希望能盡快投入救災。由於一開始未能報上送物資名額，他仍決定先趕往物資集散點，希望即使無法進山，也能幫忙搬運物資。他曾說：「我早去就能早出一份力。」之後順利取得名額，裝載物資時還提醒工作人員：「多裝一點。」

志工當晚在臨時休息地過夜，因悶熱及蚊蟲干擾，多數人睡眠不足。隔天凌晨摸黑出發，沿途需穿越遭洪水沖毀的道路、泥濘山徑及溪流。具有15年重裝徒步經驗的賴漢凱表示，道路路基多處流失，山路狹窄濕滑，河水最深及大腿，加上當天高溫約35攝氏度，體力消耗極大。

黨鑫蕊拍的照片裡，鞋子和小腿都是泥巴。（取材自新京報）

據報導，黨鑫蕊途中曾向友人傳訊表示：「路太爛了，確實不好走。」隊友拍攝的畫面顯示，他全身衣物被汗水浸濕，鞋子及褲腿滿是泥巴。

行進途中，隊友方健福發現黨鑫蕊臉色蒼白、面部浮腫，提出替他分擔物資並勸他休息，但他仍希望親自把物資送到村民手中。方健福回憶，他告訴黨鑫蕊：「能來到這裡，說明你已經有這份心了，就足夠了。」最後另一名志工接手背負主要物資，黨鑫蕊繼續完成路程。

上午近11時，隊伍抵達合源村，志工將蔬菜等物資卸下，村民不斷向大家道謝，並與志工合影留念。休息約兩小時後，一行人啟程返程。

報導指出，當天下午4時左右，黨鑫蕊途中突然頭暈，同行志工陪同休息後，他仍堅持繼續前進約300公尺，隨後失去意識倒地。同行人員立即實施心肺復甦術並通報救援。由於救護車無法進入山區，醫護人員徒步20多分鐘抵達現場，持續搶救3個多小時，仍未能挽回生命。

7月14日，行進中的志工隊伍。（取材自新京報）

警方表示，黨鑫蕊因勞累過度導致心功能衰竭身亡。

家屬表示，直到警方通知，才知道他臨時放棄原本的徒步行程前往災區擔任志工。父親起初接獲電話時，一度以為是詐騙，經向當地警方查證後才確認噩耗。

家人透露，黨鑫蕊平日熱心公益，常照顧流浪動物，也長期參與小動物救助定期捐款。事發後，當地警方與二、三十名村民自發進山協助運送遺體，由於山區道路泥濘、夜間又降下大雨，眾人沿途清除倒木、輪流抬運，歷經近30小時才將遺體運送至可通車地點。

7月19日，家屬自南寧帶著黨鑫蕊返鄉，並特地選擇經過他生前任職的眉山東站，希望讓他最後再看一眼工作過的地方。