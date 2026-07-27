我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯領銜東區來勢洶洶 唐斯：尼克只需要專注自己

西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

川小伙出遊改道去救災 背物資徒步6小時進災村 心衰亡

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在雲南徒步時的黨鑫蕊。（取材自新京報）
在雲南徒步時的黨鑫蕊。（取材自新京報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：四川29歲男子黨鑫蕊臨時改赴廣西災區支援。
  • 重點二：他背負約30斤物資徒步6小時送達受災村落。
  • 重點三：返程途中勞累昏倒，搶救後仍因心衰不治。

廣西日前發生洪災後，29歲四川男子黨鑫蕊原本利用年假前往雲南徒步，得知災區急需具有重裝徒步經驗的志工後，臨時改變行程趕赴廣西，背負約30斤物資徒步6小時送往受災村落。完成任務返程途中，他突然昏倒，經搶救仍宣告不治。警方表示，黨鑫蕊因勞累過度導致心功能衰竭身亡，引發社會關注。

新京報報導，7月初廣西連日豪雨，引發洪災、土石流及山體滑坡，橫州市鎮龍鄉多個村莊道路中斷，一度與外界失聯，只能依靠志工徒步運送生活物資。7月14日凌晨4時15分，約30名志工自物資點出發，每人背負約30斤物資，徒步前往合源村。

黨鑫蕊在送物資路途中的自拍照。（取材自新京報）
黨鑫蕊在送物資路途中的自拍照。（取材自新京報）

29歲的黨鑫蕊是四川成都人，在鐵路系統擔任眉山東站綜控員。他原本利用年假到雲南雨崩徒步，看到志工群組發布災區急需重裝徒步人員後，立即搭機前往廣西支援。

同行志工賴漢凱回憶，黨鑫蕊身高約187公分，個性靦腆，話不多，只表示希望能盡快投入救災。由於一開始未能報上送物資名額，他仍決定先趕往物資集散點，希望即使無法進山，也能幫忙搬運物資。他曾說：「我早去就能早出一份力。」之後順利取得名額，裝載物資時還提醒工作人員：「多裝一點。」

志工當晚在臨時休息地過夜，因悶熱及蚊蟲干擾，多數人睡眠不足。隔天凌晨摸黑出發，沿途需穿越遭洪水沖毀的道路、泥濘山徑及溪流。具有15年重裝徒步經驗的賴漢凱表示，道路路基多處流失，山路狹窄濕滑，河水最深及大腿，加上當天高溫約35攝氏度，體力消耗極大。

黨鑫蕊拍的照片裡，鞋子和小腿都是泥巴。（取材自新京報）
黨鑫蕊拍的照片裡，鞋子和小腿都是泥巴。（取材自新京報）

據報導，黨鑫蕊途中曾向友人傳訊表示：「路太爛了，確實不好走。」隊友拍攝的畫面顯示，他全身衣物被汗水浸濕，鞋子及褲腿滿是泥巴。

行進途中，隊友方健福發現黨鑫蕊臉色蒼白、面部浮腫，提出替他分擔物資並勸他休息，但他仍希望親自把物資送到村民手中。方健福回憶，他告訴黨鑫蕊：「能來到這裡，說明你已經有這份心了，就足夠了。」最後另一名志工接手背負主要物資，黨鑫蕊繼續完成路程。

上午近11時，隊伍抵達合源村，志工將蔬菜等物資卸下，村民不斷向大家道謝，並與志工合影留念。休息約兩小時後，一行人啟程返程。

報導指出，當天下午4時左右，黨鑫蕊途中突然頭暈，同行志工陪同休息後，他仍堅持繼續前進約300公尺，隨後失去意識倒地。同行人員立即實施心肺復甦術並通報救援。由於救護車無法進入山區，醫護人員徒步20多分鐘抵達現場，持續搶救3個多小時，仍未能挽回生命。

7月14日，行進中的志工隊伍。（取材自新京報）
7月14日，行進中的志工隊伍。（取材自新京報）

警方表示，黨鑫蕊因勞累過度導致心功能衰竭身亡。

家屬表示，直到警方通知，才知道他臨時放棄原本的徒步行程前往災區擔任志工。父親起初接獲電話時，一度以為是詐騙，經向當地警方查證後才確認噩耗。

家人透露，黨鑫蕊平日熱心公益，常照顧流浪動物，也長期參與小動物救助定期捐款。事發後，當地警方與二、三十名村民自發進山協助運送遺體，由於山區道路泥濘、夜間又降下大雨，眾人沿途清除倒木、輪流抬運，歷經近30小時才將遺體運送至可通車地點。

7月19日，家屬自南寧帶著黨鑫蕊返鄉，並特地選擇經過他生前任職的眉山東站，希望讓他最後再看一眼工作過的地方。

精華 FAQ

  • 他原本正利用年假在雲南徒步，得知廣西災區急需有重裝徒步經驗的志工後，立刻改道搭機前往支援，想盡快為災民送去物資。

  • 他與約30名志工一起，背負約30斤物資徒步6小時進入合源村，途中要穿越沖毀道路、泥濘山徑與溪流，且高溫約35度，體力消耗極大。

  • 警方表示他是因勞累過度導致心功能衰竭身亡。家屬在得知噩耗後將其迎回返鄉，並特地經過他任職的眉山東站，讓他最後再看一眼工作地點。

上一則

鄧煜獲菲爾茲獎 昔日隊友柳智宇：他的研究我已看不懂

下一則

中式養生也圈粉 外國客瘋China Spa 「適合全家同行」

延伸閱讀

物資送到他卻倒了…29歲鐵路員工休假馳援廣西救災 過勞離世

物資送到他卻倒了…29歲鐵路員工休假馳援廣西救災 過勞離世
跳河救人的71歲安徽奶奶找到了 悄悄離開現場曝原因

跳河救人的71歲安徽奶奶找到了 悄悄離開現場曝原因
從上海到南京 21歲青年徒步316公里 最後8公里靠哭支撐

從上海到南京 21歲青年徒步316公里 最後8公里靠哭支撐
中國夫妻印尼浮潛遭巨浪捲走亡 警：未穿救生衣也無人監管

中國夫妻印尼浮潛遭巨浪捲走亡 警：未穿救生衣也無人監管

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
謝賢前女友Coco如今靠直播帶貨維持生計。(直播截圖)

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

2026-07-24 06:30
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01

超人氣

更多 >
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說
福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命
菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？
好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨
王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生