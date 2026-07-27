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想暴富…武漢百萬粉絲女網紅 向「榜一大哥」賣私密片

中國新聞組／北京27日電
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警方抓獲主播李某。（取材自極目新聞）
警方抓獲主播李某。（取材自極目新聞）

湖北武漢警方近日破獲一起利用直播引流、私下販賣不雅影片牟利的案件。一名擁有超過百萬粉絲的舞蹈女網紅，涉嫌與經紀人合作，向直播間高額打賞的「榜一大哥」販售訂製不雅影片。警方查獲36部涉案影片，並將兩名嫌疑人依法逮捕，全案仍在進一步偵辦中。

極目新聞報導，武漢市公安局洪山分局表示，6月15日凌晨，警方在進行網路安全巡查時，於一個舞蹈直播間的留言區發現帶有色情暗示的隱晦留言。辦案員警隨即與留言網友聯繫，經一番周旋後取得一段疑似由該主播拍攝的私密影片。

由於近年人工智慧（AI）影像技術發展迅速，警方未立即認定影片真偽，而是進一步調查涉案主播的資金往來，希望尋找其他證據。調查過程中，警方發現一筆異常轉帳紀錄，其備註內容明確要求主播提供訂製私密影片，成為案件的重要突破口。

6月23日，警方認為時機成熟，聯合相關單位前往武漢白沙五路一處社區執行搜索與拘捕行動，成功逮捕李姓女主播。李女起初否認涉案，表示影片中的女子並非自己，並聲稱可能是AI技術合成，還向警方展示自己在短影音平台發布的舞蹈作品，強調平時拍攝的都是正常內容。

不過，警方進入屋內後，發現客廳陳設與涉案影片中的拍攝場景完全一致，其中一張棕色皮沙發更與影片畫面相符。警方指出，人物影像或許可能透過技術合成，但住家內部環境難以完全偽造。在相關證據面前，李女最終承認拍攝私密影片。

警方抓獲主播李某。（取材自極目新聞）
警方抓獲主播李某。（取材自極目新聞）

警方隨後繼續搜索，在李女住處臥室內發現一部平板電腦。李女一度表示那是孩子使用的「學習機」，試圖阻止警方查看，但打開後，警方查獲36部不雅影片。李女隨後供出另一名涉案人朱姓經紀人。

6月25日，警方遠赴吉林省通化市，成功拘捕朱男。經調查，李女畢業於舞蹈相關科系，平時經常在網路分享舞蹈短影片。2024年8月，她因一支舞蹈影片迅速暴紅，單支影片獲得超過70萬個按讚，社群平台累積粉絲超過百萬。

警方表示，李女走紅後，朱男以網紅經紀人身分與她接觸，協助經營帳號，並不斷向她介紹各種流量變現方式，鼓勵她透過討好直播間高額打賞的觀眾獲利。之後，兩人涉嫌合謀，以私下販售訂製不雅影片方式牟利。

案件曝光後，引發不少網友討論，有人對擁有百萬粉絲的主播涉案感到意外，也有人關注警方如何透過資金往來及轉帳備註鎖定證據，並在偵辦過程中排除AI合成影像的可能性。

警方指出，7月23日，李某與朱某因涉嫌製作、販賣淫穢物品牟利罪，已被檢察機關依法批准逮捕，目前案件仍在進一步辦理中。

民警輾轉千里奔赴吉林通化，成功抓獲嫌疑人朱某。（取材自極目新聞）
民警輾轉千里奔赴吉林通化，成功抓獲嫌疑人朱某。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 警方指出，李姓女主播先以舞蹈直播累積人氣，再鎖定高額打賞的「榜一大哥」，透過私下聯繫販售訂製不雅影片，藉由流量與打賞名義進一步牟利。

  • 辦案人員先從留言區與資金往來著手，並發現一筆備註要求提供訂製私密影片的異常轉帳；之後再比對住家客廳與影片場景一致，最後在平板內查獲36部影片。

  • 目前李姓女主播與朱姓經紀人已因涉嫌製作、販賣淫穢物品牟利罪，於7月23日獲檢方批准逮捕。警方表示，全案仍在持續偵辦中。

武漢

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