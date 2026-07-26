正頜手術做反？武漢妙齡女「鞋拔子臉」 醫師1句話惹眾怒

武漢24歲女子小雨下頜術後變成前移13毫米，臉型惡化成「鞋拔子臉」。（視頻截圖）

武漢 24歲女子小雨因輕微地包天接受正頜手術，原定下頜後移2毫米，術後卻變成前移13毫米，臉型惡化成「鞋拔子臉」，咬合及頜骨也受損。她表示，自己原本兼職平面模特，如今已失業，後續修復估計需花費超過30萬元（人民幣，下同）。當地衛健委已介入調查。

▲ 影片來源：YouTube@tonyjim5722（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據「第一現場」等媒體報導，小雨表示，自己原本僅有約2毫米輕微地包天，2024年到武漢大學口腔醫院諮詢補牙、植牙時，被建議接受正頜手術。她花費7萬多元接受手術，原本手術方案是將下頜後移2毫米，不料術後臉部腫脹消退後，發現下頜反而前移13毫米，臉型與術前判若兩人。

小雨表示，術後曾輾轉北京、上海等多家醫療機構求診，多位醫師都告訴她「手術方向做反了」。除臉型改變外，她還出現咬合異常、頜骨損傷等問題。

小雨稱輾轉北京、上海等多家醫療機構求診，多位醫師都告訴她「手術方向做反了」。（視頻截圖）

她指出，手術植入的鈦釘打穿牙根，造成牙根吸收、牙齦萎縮及唇側骨開窗；另有鼻中隔偏曲、單側鼻孔近乎阻塞、顳下頜關節 病變等後遺症，日常呼吸、咀嚼及張口都受到影響。

小雨表示，自己原本從事平面模特工作，如今已無法繼續，「現在直接失業」更慘的是，多家權威醫院評估，她的頜面損傷過於嚴重，常規術前正畸完全無法開展，目前根本不具備二次修復手術的條件。即便後續身體達標，整套修復流程需要耗時四、五年，整體花費超30萬元，且無法百分百恢復原貌，諸多身體損傷將伴隨終身。

事發後，小雨向涉事醫院及當地衛健委反映。她表示，主刀醫師起初稱是術後恢復或病情復發，之後又表示只是「手術精度微小誤差」，最後更以個人審美回應，稱「我喜歡這種面型，現在的面型比之前更洋氣，你要接受新的面型。」

這句話，徹底點燃了全網的怒火。無數網友直言，這已經不是技術不到位了，是徹徹底底的醫德缺失、良知泯滅，不少人扒出此人是慣犯。有網友犀利吐槽：「合著手術是給醫生自己做的？你喜歡就可以隨便毀了別人的臉？」

對小雨而言，這場失敗的手術，毀掉的不只是一張臉，更是整個人的人生軌跡。年僅24歲的她，本該擁有肆意明媚的青春，如今卻常年戴著口罩封閉自己。她的性格變得極度自卑敏感，不敢面對鏡頭，不敢正常社交，甚至整日陷入自我內耗。

為了給自己討一個公道，小雨沒有選擇忍氣吞聲。她整理好全套病歷、檢查報告、醫患溝通記錄，先後向武漢市、洪山區兩級衛健部門投訴，目前相關部門已正式受理該案，將在60日內給出答覆。

小雨原本只有輕微地包天，卻被醫師建議手術。圖為小雨術前模樣。（視頻截圖）

武漢24歲女子小雨接受正頜手術第二天模樣。（視頻截圖）