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曾力推資本市場開放 前證監會副主席方星海涉違紀被查

記者林宸誼／北京25日電
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前中國證監會副主席方星海涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監...
前中國證監會副主席方星海涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

曾任中國證監會副主席近9年的方星海，因涉嫌嚴重違紀違法被查；其任內以推動資本市場改革、對外開放與外資參與聞名，相關言論與政策立場曾多次引發討論。

中共中央紀委國家監委網站24日發布，曾擔任中國證監會副主席九年的方星海，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。方星海任內支持推動資本市場改革，並支持外資參與中國金融市場，2019年，他曾表示，「不少中國投資人總想等到股市最低點才進場，反而外資敢於布局」，相關言論當時引發熱烈討論。

新浪財經報導，方星海在證監會任職期間，手裡權力握有兩塊，分別是IPO、上市審核、基金、期貨監管；以及資本市場對外開放。

關於資本市場對外開放方面，外資進A股、滬深港通、境外投資、國際市場溝通，基本都是方星海出面，因此他常年出席達沃斯、陸家嘴論壇，對著全世界投資人喊話。2016年A股熔斷機制失敗之後，他直接在國際論壇坦言，「熔斷機制並不適合我們的市場」，敢於承認政策試錯，當時給不少人留下很深印象。

方星海一直主張，放開量化交易、放寬外資限制、減少行政幹預、讓市場自己波動。2019年他說：「國內投資者總在猜市場底部不敢進場，反而是外資敢於大膽買入。」這句話當時在網上引發巨大討論。

方星海1964年出生浙江樂清市，1986年畢業於北京清華大學經濟管理學院，赴美留學先後取得史丹福大學經濟學碩士及博士學位，並曾於世界銀行華盛頓總部擔任經濟學家及投資官員約5年。

方星海先後在中國建設銀行、銀河證券和上海證券交易所任職，一路做到副總經理。2005年起，他執掌上海市金融服務辦公室長達八年，深度參與上海國際金融中心的建設。

2015年，他出任中國證監會副主席，主要分管國際業務，大力推動資本市場的雙向開放。直到2024年7月因退休離任，做了近九年。2025年6月，方星海出任中國金融學會副會長。

精華 FAQ

  • 依中共中央紀委國家監委網站公告，方星海涉嫌嚴重違紀違法，現正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；目前未公布更多細節，後續仍待官方進一步說明。

  • 報導指出，他在證監會任內主要握有兩大權責：一是IPO、上市審核、基金與期貨監管；二是資本市場對外開放，包括外資進A股、滬深港通與國際溝通。

  • 他多次公開主張放開量化交易、放寬外資限制、減少行政干預，並曾表示國內投資人常等最低點才進場，反而外資敢於布局，這類說法在網路上常引發強烈回響。

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