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排隊取號輕鬆賺錢？中記者臥底才發現淪「黃牛工具人」

中國新聞組／即時報導
有中國記者臥底揭發「排隊取號」兼職亂象。（取材自澎湃新聞）
有中國記者臥底揭發「排隊取號」兼職亂象。（取材自澎湃新聞）

近年「排隊充場」成為中國熱門短期兼職，不少人以為只要排隊取號，就能輕鬆賺取日薪。然而，有媒體實地暗訪發現，部分看似單純的排隊兼職，實際上是替職業黃牛大量取得餐廳號碼牌，再高價轉售牟利，兼職人員在不知情下淪為黃牛的「工具人」。

澎湃新聞「馬上測」的記者透過網路兼職群，報名一家網紅烤魚店開幕當天的「排隊充場」工作。群主要求參與者須準備兩個微信帳號及兩組手機門號，完成工作可獲40元人民幣報酬；若擁有3個微信帳號，薪資還可再提高。記者依規定繳交10元人民幣押金後，被加入小群，才得知目的地是曾創下單日排隊數千桌紀錄的知名網紅烤魚店。

6月18日上午11時30分，記者抵達門市時，開幕首日已吸引大批民眾排隊，現場候位超過200桌。依照群主指示，兼職人員先在現場排隊，再透過手機小程式同步線上取號。

現場公告明確寫著，店家已調整排隊規則，以防堵黃牛，並提醒消費者購買黃牛號碼引發的糾紛概不負責。但記者發現，現場仍有黃牛主動招攬生意，一名黃牛表示自己一早就來排隊，目前可將號碼以每張100元人民幣轉售，並聲稱：「你們現在才排，晚上都未必吃得到。」

完成取號後，群主要求所有兼職人員立即將即時候位號碼截圖上傳群組。記者詢問用途時，對方坦言：「這些號是要轉賣給其他人的，不發號碼，別人就沒辦法吃飯。」當記者質疑此舉是否合法時，群主則回應：「不違法。」至於轉售可賺取多少價差，對方不願透露，只說：「這是商業機密，你會把你的存款告訴我嗎？我也不能告訴你我的底價。」

報導指出，在二手交易平台上，也有不少商家公開販售該烤魚店的代排隊、代取號及插隊服務，每筆價格約80元至200元人民幣，部分商品累計成交數千筆，評論區甚至有買家分享成功用餐照片。

涉事烤魚店負責人否認與黃牛合作，強調店家可透過後台及監控掌握排隊情況，不存在自行組織排隊或配合黃牛炒作。

陝西律師趙良善表示，若組織者大量僱用人員取得免費候位號，再集中高價轉售牟利，已涉及惡意壟斷號源、擾亂市場及公共場所秩序，屬違法行為。他指出，若兼職人員僅單純排隊且不知情，一般不須承擔法律責任；但若發現異常後仍持續協助大量取號、倒賣號碼，則可能被認定協助違法，須承擔相應責任。

精華 FAQ

  • 表面上只是去熱門店家排隊、取號即可領日薪的短期兼職，群組還要求準備多個微信與門號，讓人以為是單純的代排工作。

  • 完成取號後，兼職者被要求上傳即時號碼截圖，群主坦承這些號是要轉賣給其他人，二手平台也有代排、代取號服務在交易。

  • 律師認為，若組織者大量僱人取號再高價轉售，可能構成違法；單純不知情排隊者通常無責，但若察覺異常仍持續協助，則可能被認定為共犯。

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