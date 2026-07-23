河南車主自駕新能源車進哈薩克 突被遠程鎖車30多小時

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 河南車主劉先生跨境自駕時，新能源車車機突遭遠程鎖定30多小時，智能功能幾乎失效；車企稱出境需報備並可解鎖，事件引發用車爭議。

近日，有網友在社交平台發布視頻稱，自己在跨境自駕 的途中，其新能源汽車突然被廠家遠程鎖車機系統30多小時，車輛近乎淪為僅能開動的「半廢品」，旅途行程受阻。他表示，廠家事前未提醒出境會被鎖車。

封面新聞報導，河南 車主劉先生22日表示，自己汽車的車機被廠家遠程鎖了30多個小時，期間，車輛智能功能癱瘓，甚至無法解鎖儲物箱拿個人資料證件及加油。

劉先生表示，自己原計畫利用暑假假期，帶孩子自駕穿越中亞，並遊歷歐洲多國。可剛駛出新疆霍爾果斯口岸進入哈薩克 第二天，即7月16日，自己新能源汽車的車機系統，就被廠家遠程鎖住。

「一大早，我們從酒店下來開車，就發現車機被鎖了，中控屏幕上彈出來一個『解封申請』界面，其他功能啥都用不了。」劉先生說，車機被鎖住後，車輛僅保留基礎行駛能力，導航、音樂、儲物箱解鎖等全部智能功能癱瘓，連車輛加油的油箱蓋都無法打開。臨時在網上找了應急的方法，才打開油箱蓋。

劉先生說，自己這輛新能源汽車購置僅半年時間，是某新能源汽車品牌的新款SUV，購入價格超50萬元人民幣(約7.3萬美元)，「看中的就是車的外觀和智能功能多，車機一鎖，車就等同於半廢品。」

發現意外情況後，劉先生立即與售後及客服聯繫。但由於身處國外，僅能在微信上與售後溝通提交解鎖申請。提交解鎖申請所需的資料包括海關通關文件、護照、購車合同、發票、國際駕照、簽證等。

劉先生說：「廠家給到的解釋是，在國內購買的車只能在國內使用，在國外沒有授權就無法使用車機功能。鎖車機是害怕車被倒賣或被盜。」

但提交資料後，劉先生父子一直等到了第二天中午，被鎖定的車機系統才被解鎖。此次突發狀況也讓孩子焦慮害怕。

車機被鎖住後的解封申請界面。(取材自封面新聞)

劉先生的行程於7月8日開啟，原定自駕前往歐洲多國。出發前，他專程前往河南當地的品牌門店進行了全車保養。「保養過程中，我和門店工作人員說了會自駕出境去歐洲，免費為品牌做宣傳，他們還給我送了一個靠枕，但全程沒有提醒我可能會有鎖車風險，需要報備等。」

劉先生直言，車企出台跨境管控規則可以理解，但處置方式難以讓人接受。

目前，劉先生父子已駕車進入俄羅斯境內，仍在繼續未完成的自駕行程。

據報導，對此，客服人員22日表示，自駕出境的確會有遠程鎖車風險。鎖車後車輛僅智能功能失效，基礎行駛不受影響。同時也建議車主如若自駕出境，可提前備好護照、有效簽證、國際駕照、購車文件等，如遇鎖車情況，可撥打24小時客服熱線或聯繫線上管家提交相關材料申請解鎖。

劉先生與售後工作人員溝通處理鎖車。(取材自封面新聞)