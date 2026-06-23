男欠債700萬 偷27公斤黃金逃2千公里 掰一半金片抵車費

童某心理防線徹底崩塌，低頭供認了全部犯罪事實。(取材自人民網)

廣西出入境邊防檢查總站近日收到一封來自江蘇江蘇南京市公安局的感謝信，揭露了一場驚心動魄的邊境 截擊戰，也曝光了南京「5·16」特大黃金竊案中，高學歷賭徒的人生悲劇與2000公里的亡命之路。

人民網報導，愛店邊境派出所於5月18日凌晨，在中越邊境成功攔截南京「5·16」特大黃金竊案主嫌童某，從接到協查通報到研判布控，從發現目標到成功攔截，用時不到半個小時。南京警方表示，此次跨省協作抓捕「為案件全面告破扣上了關鍵一環」。

據警方通報，童某與共犯王某均曾就讀同一所大學研究所，畢業後分別進入醫院及軟體公司工作。兩人先後接觸網路賭博，債務不斷累積。王某供稱，自己賭博及遭詐損失逾300萬元（人民幣，下同，約44.5萬美元）；童某賭債則高達700萬元。

被債務逼到走投無路的兩人策畫了一場竊案。2026年5月16日凌晨，南京市江寧區一家精品店黃金遭竊，警方調查指出，王某事前多次前往店內勘查，記錄監視器位置及櫃位配置，甚至憑藉技術背景，推算出店內監控系統的密碼。王某於犯案當晚關閉店內近80路監控設備，並將數據全部格式化。

童某接著潛入店內竊取37件黃金製品，總重27公斤、市值超過2700萬元，之後依預定路線逃離現場。童某將部分贓物扔進王某停放在隱蔽處的車輛內，並搭乘網約車一路南下廣西，王某則搭機飛往泰國曼谷。

案件發生後，南京警方成立專案組，透過恢復監控資料及追查公共影像逐步掌握嫌犯行蹤。警方發現，一名可疑男子在案發後搭乘網約車，從南京一路前往廣西南寧。

網約車司機向警方表示，該名乘客沿途神情緊張，多次變更目的地。抵達南寧後，面對7000多元車資拿不出現金，竟拿出一塊50克的小金片，硬掰下一半抵付車資。 圖為涉案黃金。(取材自人民網)

專案組研判，童某正準備經廣西崇左寧明縣偷渡出境，隨即啟動跨省協查機制。5月18日凌晨，愛店邊境派出所接獲南京警方通報後立即部署警力，在重點路段設卡、巡邏及埋伏。

當天凌晨5時40分左右，巡邏員警發現一輛與通報特徵相符的白色轎車停靠路旁。警方上前盤查時，車輛一度試圖逃離，但很快遭攔停，當時童某離中越邊境線僅僅百米。

警方在車輛後座的童某身上及背包內查獲8.75公斤黃金，而從愛店邊境派出所接獲協查通報到完成攔截，歷時不到30分鐘。 童某被抓獲時警員從其身上及隨身攜帶的背包中查獲了被盜黃金。(取材自人民網)

童某落網後，警方經訊問取得其供述，進一步掌握案件全貌。隨後，南京警方持續追查其他涉案人員。5月23日，主嫌王某在曼谷落網並被引渡回中國，警方從其住處查獲13.2公斤黃金。

警方表示，專案組先後在8個省市展開偵辦，最終逮捕全部11名犯罪嫌疑人，追回遭竊的27公斤黃金。南京警方在後續記者會上宣布，全案所有涉案人員均已到案。