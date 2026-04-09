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「為亡弟追兇27年」 姊曝被告辯稱弟自滑刀上、態度更差

中國新聞組／北京9日電
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出庭後的李海玉心情低落。（取材自極目新聞）
出庭後的李海玉心情低落。（取材自極目新聞）

「姊姊為亡弟追兇27年」案二審日前開庭審理，被告人易某華一方辯稱其行為是過失致人死亡，不認可故意殺人。被害人家屬李海玉表示，對方稱是弟弟滑倒在刀上，「態度比一審時還差」，作為家屬，要求法院嚴懲易某華，判處其死刑。在此前的一審中，易某華被判處死緩。目前庭審已經結束，法院將擇期宣判。

綜合極目新聞、澎湃新聞報導，該案一審時，易某華稱，自己當年並不是故意殺害九歲的李煥平，而是想綁架孩子，要挾其父親給錢。但兩人在過水溝的時候，李煥平不小心滑倒，碰到他的刀上。他承認，自己當年在逃跑前確認李煥平已經死亡，將凶器丟到了幾百米外的地方。

1992年，李海玉九歲的弟弟李煥平在廣東湛江遇害，犯罪嫌疑人易某華不知所蹤。1997年，李海玉輟學開始追兇，在老家蹲守易某華並跟其網聊三年多，2020年協助警方將其抓獲。

2021年2月，檢察院因事實不清、證據不足，決定對易某華作出存疑不起訴的處理。2022年11月，檢察院撤銷此前的「不起訴決定書」，易某華再次被捕。2024年9月，易某華被提起公訴。2024年11月，該案在湛江市中級人民法院一審開庭審理，2025年12月23日，湛江市中級人民法院一審以故意殺人罪判處易某華死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。

一審宣判後，李海玉不服，向湛江市檢察院申請抗訴，遭湛江檢察院駁回。之後，易某華上訴。這些年，李某平的姊姊李海玉向媒體、網友一遍遍地講述自己的「追兇」故事，她樸實堅毅的形象也打動很多人，被外界稱為「為亡弟追兇27年的姊姊」。

然而，缺失的現場勘查筆錄和屍檢報告、遍尋無果的屍體一直都是該案的偵查和訴訟難點。

李煥平的遺體被發現後，家屬將其埋在一處公路邊。警方也曾回到當年的埋屍地點尋找李煥平的屍骨，然而遍尋無獲。當年參與埋屍體的村民官衛東回憶，認領屍體後，李煥平父親李中祥囑托李海玉的三姊李海萍、表哥和官衛東將屍骨用一個陶瓷壇子裝好，埋在馬路邊，但未做明顯標記。

李中祥離開了村子，稱後面會回來取，但卻再也沒來。2020年7月8日，警方在官衛東的帶領指認下，回到當年的埋屍地點挖掘，「整條路都挖了」，最終卻沒有尋到屍體，這導致該案陷入取證困難，無從做進一步檢驗確認屍體身分和死因。

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