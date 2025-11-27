我的頻道

梅西感恩節大遊行今登場 警力升級 沿線大規模交管

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

大婚前一天新郎墜亡 新娘跳樓「殉情」？湖南命案惹猜測

中國新聞組／北京27日電
事發現場。（取材自奔流新聞）
中國今年10月才發生陝西一名新郎在婚禮前跳河身亡事件，湖南又有一對新人在婚禮前一天不明原因先後跳樓雙亡。這對新人原本已準備在11月25日舉行婚禮，新郎卻在11月24日清晨被發現在準新娘家中墜樓死亡，準新娘見狀，什麼也沒說就哭著跑上4樓一躍而下，送醫急救後因傷重不治。警方初步調查稱是新郎酒後如廁時走錯門從窗戶意外墜樓，家屬強烈不認可，認為兩人同住卻反常在事發凌晨不明原因打了視頻電話，懷疑是刑事案件。

「本來11月25日是他們大喜的日子，沒想到家人等到的竟是悲傷。」據奔流新聞報導，事發後，湖南省邵東市的曾女士表示，25歲的新郎是她的堂弟，11月23日晚，堂弟及女友和朋友聚餐喝酒後回到了雙峰縣青樹坪鎮的女方家裡。24日上午，家人接到女方家人的電話，才知道堂弟在新娘家身亡。

曾女士說，堂弟五六年前和女友相識，堂弟和女友一起經營早餐店，早餐生意很好，有3家店鋪，還買了奔馳車，婚房買了也布置好了，堂弟沒有外債，定於11月25日在邵東市結婚。

曾女士說，24日凌晨2時，堂弟和女友回到女方家裡，「視頻中堂弟下車走路都非常平穩，沒有醉酒的情況」。女方家人則稱，準新娘在7時40分左右被其母親叫醒下樓，說看見男友屍體，當即上樓來到4樓跳下，24日下午因傷勢太重身亡。

在婚禮前一天先後墜樓身亡的情侶。（取材自微博）
通過警方查看到女方手機，曾女士表示，堂弟曾在5時4分用微信撥打視頻電話給女方，第一次撥打未接通，第二次撥打接通僅4秒。「這個時間怎麼解釋？中間發生了什麼？明明睡在一起，為什麼要打電話？」，曾女士說，堂弟與女友感情非常好，家裡的大人也非常贊同這門婚事。「我們男方的家庭條件也好，有車有房，沒有銀行貸款，如果女方提經濟方面的條件，我堂弟肯定會答應」。

曾女士說，她們實在想不通堂弟和女友為啥會跳樓，「警方給我們說是堂弟酒後上廁所走錯門從窗戶跳下，但我們不認可」。而且，女方父親是第一目擊者，卻直到7時10分才報案，為何報警時間遲了半小時？女友稱準新娘看到男友屍體後隨即跑上4樓跳下止，這期間半小時又生了什麼？他們懷疑可能涉及刑事案件，請求政府還逝者公道。

雙峰縣公安局青樹坪派出所工作人員稱案件正在調查處理中。

此事件今天上午經報導後立刻上了微博熱搜，不少網友懷疑新娘是否殉情：「酒後意外事件，女方接受不了現實殉情了？」，「人間悲劇」，「看來還是有真愛存在的」，「醉酒後的行為確實不好推測」，「夠離奇的，理論上來說，一個人不太可能會因愛殉葬」，「那兩通神秘電話可能是關鍵」。

