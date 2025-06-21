民營經濟頻爆雷… 哪咤汽車被申請破產 58同城傳裁萬人

中國官方公布就業市場改善的訊號，最新的青年失業率創11個月的新低，曾為不少人找房找工作的中國知名服務網站「58同城」卻傳裁員萬人；曾為新能源汽車代表的哪咤汽車也被申請破產。兩則消息同登熱搜首位，讓外界關注中國民營經濟出現跨領域爆雷的情況，和對經濟和就業帶來的衝擊。

自由亞洲電台報導，曾在美國上市的中國知名生活服務資訊平台「58同城」傳出大幅裁員的消息。「58同城」的多名員工，在需要實名認證的求職網站留言，表示公司在沒有預警下啟動大規模裁員，估計有20%至30%員工受影響，大部分是來自技術工作和本地服務部門，估計這一次可能有近萬人被裁。

同時，曾是中國新能源汽車代表的哪咤汽車也證實被申請破產。封面新聞報導，在企查查網站發現，已改名為合眾新能源汽車股份有限公司的哪咤汽車更新被申請破產，案件由浙江省嘉興市中級人民法院負責辦理。

對此，有今年大學畢業的網民表示，擔心陸續有大企業裁員和破產，使他們更難找工作。

時事評論員方原表示，「58同城」和哪咤汽車都是中國民營經濟輝煌時代的代表，「58同城」曾是在中國找房、找工作和家政服務一定使用的平台，兩家企業相繼出事，顯示中國經濟存在已久的深層問題。

方原表示，中國經濟正處於困難時間，大型服務平台和新能源汽車行業的萎縮，一定會影響政府稅收。

經濟學者司令說，中國經濟正處於內外交困當中，大企業爆雷的雷聲不斷，一定會造成上下遊企業的裁員，這次是對已經疲弱的中國經濟帶來雪上加霜的打擊。

中國獨立評論人季風表示，除了大企業挺不住，很多小企業在春節 過後已關門倒閉。他認識做餐廳、酒店和廣告生意的朋友今年都挺不住，要把生意結束，在這種情況下，年輕人找工作換工作難上加難。