痛到只能臥床？蘇女請82天病假 溜去看林俊傑開唱 下場慘了

法官調查周女乘坐交通工具等紀錄，顯示她請病假期間，多次乘坐高鐵跨省參加演唱會及親友婚宴。（取材自荔枝新聞）

江蘇省南京市一名周姓女子，以腰痛只能臥床為由，向公司申請了82天病假，結果在病假期間，她竟然跨省參加演唱會、婚宴等，遭到公司開除。周女不服對公司提告求償，二審法官認為公司開除有理，駁回周女要求。

案件承審法官。（取材自荔枝新聞）

錢江晚報報導，周女於2023年12月11日至2024年4月9日期間，共從三家三甲醫院中，開出病假單11張，共計病假天數82天。

然而，周女在2024年3月17日搭乘高鐵赴浙江省杭州市參加林俊傑的演唱會，而且除了演唱會，她還多次在請病假期間跨省移動出席親友婚宴等。

公司懷疑周女病假有詐，派員陪同她就診，醫師認為，她的病情很輕微，不應該出現長期肢體麻木、只能臥床的情況。於是，公司以周女弄虛作假、構成曠職為由，於2024年4月2號將她辭退，但周女不服對公司提告求償，並於當月下旬就入職另一家公司，正常工作。

周女提告求償失敗後上訴二審，2025年2月20號，南京市中級人民法院二審判決：周女的行為既違反公司的規章制度，也違反勞動者應遵守的誠信、敬業原則，公司辭退周女符合法律規定，駁回周女向公司索賠的訴訟請求。