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父母相繼亡…上海居民門口布「風水陣」 鄰居出門快嚇死

中國新聞組／上海21日電
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入戶大門口掛著兩個大紅燈籠。（視頻截圖）
入戶大門口掛著兩個大紅燈籠。（視頻截圖）

上海市普陀區某小區業主周女士近來很困擾，因為對門鄰居的父母死後，其不僅24小時在其大門口高掛兩個大紅燈籠，兩邊還放了兩個仿玉獅子、銅製山海鎮、五帝錢、咬劍獅等布置成的「風水陣」，在紅光照射下，每次出門都讓她看到快嚇死，多次投訴但對方都置之不理。網民直呼「這是幹了多少虧心事啊」，有人建議周女士「門上掛照妖鏡反制」，「潑屎尿，全破」。

據新聞坊報導，家住普陀區常德名園小區的業主周女士近日反映稱，她對門的鄰居不僅布置了上述「風水陣」，讓她和其他鄰居觀感上不舒服，其還把房門擴大，做了門套，將消防管道包裹其中；同時，房裡全部的玻璃，都被換成了防彈玻璃，反光現象很嚴重。而且像這樣一模一樣布置的房子在小區裡還有一套，是這位業主已過世的父母的。還影響樓道裡的消防安全。

窗戶被指做成防窺反光且防彈的玻璃，且其家裡似乎也掛著紅燈籠。（視頻截圖）
窗戶被指做成防窺反光且防彈的玻璃，且其家裡似乎也掛著紅燈籠。（視頻截圖）

「電梯門一開，就能看到一片紅光，所有風水擺件全部都朝向了我家門口，我無法接受」，周女士說，對門鄰居掛的兩個燈籠24小時開著，「紅光燈，我一個獨居老人，身體又不好，每天一出家門就看到這個，你說我假如有什麼事誰負責，他門上刻著『書香門第』四個大字，這是『書香門第』該做的事情嗎？這完全是搞迷信活動」。

小區物業歸經理表示，物業和居委會都和對方溝通過，但對方不出面協調，還撕了貼在其門口上的整改通知書，又變本加厲，把其父母生前居住的同一小區6號樓的房子門口也布置成了相同的樣子。上網查詢得知，這些懸掛的山海鎮、五帝錢、咬劍獅等風水擺件，都是用來鎮宅驅邪的。據了解這戶業主是開公司的，在風水上有這方面的講究。

對此，長壽路街道城管隊長表示，擺放的獅子可以作為「占用物業公共部位」來處理。但包裹消防管道，還需要專業部門認定。目前最難處理的是大紅燈籠高高掛的行為，因為無法可依、難以判定，並不適合城管執法。

業主門口放麒麟擺設。（視頻截圖）
業主門口放麒麟擺設。（視頻截圖）

上海申道律師事務所主任律師楊鄒華則指出，周邊鄰居可以侵犯相鄰權為由，起訴該業主，要求其把燈包括燈籠全部拿掉。樓道裡的消防安全問題，更不能忽視。

對此，網民們紛紛留言批這戶業主布陣作法太離譜：「這是對父母做了多少虧心事？難道父母的死另有蹊蹺？」，「門上掛個照妖鏡，你看他能受得了不」，「既然這麼信風水，找個大師破了他的風水」，「這也配書香門第？」。

還有網民支招：「我要是這個大媽，就把樓牆壁全用大紅字寫上『冤』和『殺』還有『死』字，然後再弄個山村老屍裡的美姨黑白大相片掛牆上，也讓他每天感受到壓迫感」，「不怕，門前掛個半門的太極八卦圖，下面掛上天雷咒符文，門兩邊貼上殺魂咒。門向內的方向貼上接引符。屋內床頭貼個五雷印，掛把桃木劍。樓道裡貼個大點的鎮邪符。不信玩不死他」，「潑屎尿，全破」，「贊成！就得比他更沒下限才能破陣」。

獨居老人

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