中國嚴打靈修、療癒活動 美媒曝靈性訓練課程要向五星旗敬禮

一名警察在北京天安門廣場巡邏。（路透）

中國公安部日前宣布，嚴厲打擊「靈修」或以療癒、激發潛能為名義的非法培訓活動；美媒引述評論人士認為，這一現象不僅反映出中國民眾精神活動的變化，更凸顯人們對政府控制宗教的行為失望。近期參加靈性訓練課程的中國民眾也變得相當謹慎、神秘，需親朋好友介紹才能加入他們的微信 群，有些團體還會唱愛國歌曲，向國旗敬禮，避免被當局為難。

據自由亞洲電台報導，2月13日，中國公安部表示，「靈修」或「打著心靈療癒、激發潛能等」名義從事非法培訓活動」，已對這些組織進行嚴厲打擊和依法查處，有效遏制其蔓延。

但報導認為，這是將「靈修」等活動與邪教相提並論。近年在中國媒體上不時可見「身心靈療癒」產業有萬億（人民幣，下同）市場的報導，這些被外界稱為最有潛力之一的賺錢「賽道」在微信、微博或小紅書等中國社交平台上，還能找到不少頻道和文章，內容涉及提供給人們緩解焦慮的途徑和課程，其背後多為個人或小型公司經營，規模似乎不足以引起政府的顧慮。

報導引述義大利 新興宗教研究中心（CESNUR）負責人英特羅維吉（Massimo Introvigne）表示，由於新冠疫情導致非法的精神活動激增，中國政府對「灰色地帶」的打擊更加嚴厲。

美國智庫亞洲協會政策研究院中國分析中心研究員鄧乃文（G.A. Donovan）近期在中國旅行時也發現，在酒店參加靈性訓練課程的人們舉止相當謹慎，不輕易給出相關信息，需要親朋好友介紹才能加入他們的微信群。他還聽說，有些團體會空出時間「唱愛國歌曲，向國旗敬禮」，以表沒有做任何反對黨或國家的事情：「他們的活動可能沒有得到官方批准，但他們試圖擺出好面孔，就不會被當局為難」。

紐約羅徹斯特大學人類學助理教授莊思博表示，中國年輕人最近一波對宗教和精神心靈的追求，不僅是後毛澤東時代人們尋求在物質生活以外對人生意義探索的延續，也包括療癒的需求。這些年輕人如果不求助於心理諮詢，就可能轉向宗教來應對生活中的困擾，去年夏天，他在北京雍和宮就看到許多年輕人為祈禱在就業 市場有所好運，不惜隊購買開過光的手鐲或護身符。