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傳在群組發飆罵「憑什麼封我號」中網嘲：汪小菲罵錯人了

遲來的正義？大S「最後心願」 頭七這天實現

記者李姿瑩／綜合報導
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大S徐熙媛。(本報系資料照片)
大S徐熙媛。(本報系資料照片)

大S病逝後，前夫汪小菲和前婆婆張蘭不停製造各種話題聲量，沒想到就在大S頭七之日，抖音官方正式宣布，無限期封禁張蘭、汪小菲的抖音帳號，微博也出手禁止張蘭直播，意外巧合大快人心。

大S長年遭到造謠中傷，生前最後一條微博發文是去年5月，當中提到「希冀法院、婦聯、網信辦、抖音等單位能夠履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為」，如今遲來的正義終於讓她得償所願。

大S去年5月在微博發布最後一條發文，便是要求張蘭停止造謠，她也呼籲網信辦、抖音等...
大S去年5月在微博發布最後一條發文，便是要求張蘭停止造謠，她也呼籲網信辦、抖音等單位能夠履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。（取材自微博）

抖音官方發出公告指出，大S過世後，有部分帳號藉機炒作、散布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害公眾感情。「抖音官方不容許此類行為，決定打擊無底線搏流量的行為」。

根據中國網路數據平台「蟬媽媽」統計，張蘭在大S過世後，直播1小時銷售額破百萬元（人民幣，下同），原本就超過800萬的粉絲暴增10萬人。近30天，張蘭主帳號「張蘭·俏生活」累計銷售額上看2500萬（約344萬美元），如加上「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」的業績，金額高達3500萬。

現在張蘭和汪小菲母子主要收入來自麻六記餐廳，搭配線上直播銷售，因為「麻六記官方旗艦店」仍正常直播帶貨，部分網友故意用下標棄單等方式，表達抵制和抗議。

張蘭 大S 抖音 汪小菲

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