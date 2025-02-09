平台封號斬斷麻六記財源 張蘭喊：8000家庭怎麼辦？

汪小菲創辦的酸辣粉品牌「麻六記」遭網友惡意棄單。（取材自微博）

抖音 安全中心8日公告，對「張蘭 ・俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲 」 等帳號予以無限期封禁，此次封禁將直接切斷麻六記在抖音平台的主要銷售通路，短期內可能導致線上銷售額大幅下滑，造成「毀滅性」打擊。張蘭遭封號後喊冤，大喊「我不認同、我不接受」，更表示抖音此舉會「斷了8000個家庭的財路」。

綜合藍鯨新聞、金融界等媒體報導，麻六記是汪小菲創立的川菜品牌，自2021年下半年以來發展迅速，截至2024年擴展至37家，並傳出籌備上市的消息。然而，麻六記擴張的時間點與汪小菲、大S離婚風波相近，2021年11月22日兩人離婚，隔年3月大S與具俊曄再婚，這些事件很大程度帶旺了麻六記的流量。

2025年以來，張蘭與汪小菲的相關帳號直播帶貨銷售額，幾乎占麻六記整個品牌抖音銷售額成績的近40%，每次張蘭的直播帶貨，都為麻六記帶來顯著的線上銷售增長。例如在2022年11月「床墊事件」期間，麻六記酸辣粉銷售額突破6000萬元（人民幣，下同，約826萬美元）。在大S過世後，張蘭直播1小時銷售額更突破百萬元，粉絲暴增10萬人。

凌雁管理諮詢首席諮詢師林岳分析，張蘭和汪小菲被封號，對麻六記品牌的影響是多層面的。首先是每場直播帶來的百萬營收直接被切斷，麻六記短期內業績將承受巨大壓力。其次，張蘭母子個人形象和品牌受損，也會影響其他線上平台口碑，削弱線上營銷能力。

抖音和微博接連出手封號，但「麻六記官方旗艦店」仍正常直播帶貨，部分中國網友刷屏大罵「還敢播」、「下架」，還有人故意下標棄單，表達抵制和抗議。