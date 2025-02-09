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四川宜賓大雨山崩 十戶被埋29人失蹤 村民稱煤礦廠挖空地下所致

記者陳湘瑾／綜合報導
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四川宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村8日發生山崩。寬達幾十公尺，已造成十戶民房被掩埋、29人失蹤。(新華社)
四川宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村8日發生山崩。寬達幾十公尺，已造成十戶民房被掩埋、29人失蹤。(新華社)

中國四川宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村8日上午11時50分山崩，截至當地時間9日早上5時，已造成十戶居民房被掩埋、29人失蹤。村民稱是當地煤礦廠挖空山體導致山體滑坡。

綜合央視新聞與中新網報導，發生滑坡的山村海拔約800公尺。目擊者稱，山崩持續的時間約十幾分鐘，範圍寬幾十公尺，許多大石頭滾下，場面駭人，被埋的村民恐凶多吉少。

一位村民表示，他的姑父一家住在滑坡的村裡，半山腰的房子被推到溝裡，他趕到現場，姑父、老表以及老表的孩子被滑坡掩埋。其他村民趕到現場後開始救人，但有很多大石頭搬不動。

另位村民表示，她家距離發生山體滑坡的地方大概有一公里距離，滑坡時她明顯感覺自家房子在震動。該村民表示，當地已經連下幾天雨，雖然雨不大，但一直未停。

事發後，村裡的年輕人自發趕往現場協助，但條件有限，不少人徒手救援，手都流血了還在救援。

界面新聞報導稱，當地村民說，去年下半年已出現滑坡跡象，但未引起重視。多位村民表示，附近一家煤礦廠長期地下採煤作業，地下空洞逐步擴大，早在去年下半年就有滑坡，甚至有石塊滾落砸壞公路道路中斷，但當地僅在公路上簡單防護，未通知村民避讓。

四川省宜賓市官員在9日早上的記者會上說，截至9日凌晨零時，已核實10戶民房、一戶生產用房被掩埋，已救出兩名傷員，其中重傷一人、輕傷一人，集中收治在筠連縣人民醫院，均無生命危險。經初步核查，災害造成29人失蹤，最終人數還在核實中。

武警四川總隊宜賓支隊官兵2月8日在筠連縣沐愛鎮金坪村滑坡地區轉移一名老人。(新華...
武警四川總隊宜賓支隊官兵2月8日在筠連縣沐愛鎮金坪村滑坡地區轉移一名老人。(新華社)
四川總隊宜賓支隊官兵2月8日晚在四川宜賓市筠連縣在搬運救援物資。(新華社)
四川總隊宜賓支隊官兵2月8日晚在四川宜賓市筠連縣在搬運救援物資。(新華社)

官員說，經研判，本次滑坡災害因近期持續降雨及地質條件影響，造成高位山體滑坡轉化為碎屑流，形成長約1.2公里的碎屑堆積體。滑坡體厚約10至20公尺，寬約100公尺，滑坡方量達到10萬餘方。目前，滑坡仍在持續。

滑坡事故後，中共中央總書記習近平國務院總理李強均指示設法搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，並妥善做好善後等工作。中國自然資源部、應急管理部已啟動應急響應並派出工作組到現場指導救援，四川省、宜賓市組織力量全力開展搶險救災。

據報導，官方已調派國家綜合性消防救援隊伍345人、101車、八犬，國家礦山應急救援川煤隊26人、四車、攜帶54套裝備，中國安能集團45人、攜帶22套裝備趕赴現場救援，已轉移當地受威脅居民200餘人，其餘居民通過投親靠友，也已得到安置。

國務院 李強 習近平

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