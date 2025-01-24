孩子捐10元零用錢送愛心 山東公益團體竟嫌「摳」拒收

該公益團體工作人員拒收20元人民幣捐款。（取材自紅星新聞）

山東濟寧市劉女士近日反映，當地一間公益團隊發起給孤寡老人送溫暖募捐活動，稱「請愛心人士伸出援手，一分也是愛」，她的兩個孩子因此拿出自己的零用錢，欲捐款20元（人民幣，下同），卻被工作人員嫌棄太「摳」拒收，讓孩子很受傷。對此，該公益團隊表示，工作人員言語不當，已向劉女士道歉。

據香港 01報導，劉女士表示，她的兩個孩子看到該公益團體在志願者群發布給孤寡老人送溫暖募捐活動，文案中提到「請愛心人士伸出援手，一分也是愛」後，決定捐出自己的零用錢，她她向一名活動發起者轉帳20元，並告知是兩個孩子用自己的零用錢獻愛心，對方卻沒有收款，並回覆「摳」，還表示以後10元不再收。

劉女士認為，對方的回覆讓她覺得費解，捐款金額不管多少，都代表愛心人士的心意，數額小的捐款行為不應該被嫌棄。況且，活動文案中提到「一分也是愛」，實際上卻設門檻，10元捐款都不拒絕收下，是「說一套做一套」。

該公益團隊負責人對此表示，涉事工作人員言語不當，其本意不是嘲諷劉女士「摳」，而是對她表示「你捐10元錢會被別人說摳」。工作人員已向劉女士道歉。劉女士稱，她接受對方的道歉，但以後不會參加該公益團隊的活動。

正觀新聞對此發表評論指出，該公益團體的回答讓人大跌眼鏡，捐款是一份心意，善良不分大小，活動組織方怎麼還能嫌貧愛富？尤為諷刺的是，該公益活動文案中明確寫著「一分也是愛」，實際上卻連10元錢都不收，不僅會澆滅孩子們的熱情，更背離了慈善的初衷。目前，當地民政部門已介入調查此公益組織是否合法合規，給家長和公眾一個交代。