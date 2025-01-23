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無錫老人溺水 美國小哥死拽不放 網友：去小紅書關注他

中國新聞組／北京23日電
白瀚達衝過去抓住老婦人胳膊，半個身體因此趴在欄杆外三四分鐘。（取材自上游新聞）
白瀚達衝過去抓住老婦人胳膊，半個身體因此趴在欄杆外三四分鐘。（取材自上游新聞）

江蘇省無錫市新吳區江溪前進濱水公園近日發生一起老婦人落水事件 ，當時正在公園裡跑步的美國籍男子見狀，立刻衝過去抓住老婦胳膊，半個身體因此趴在欄杆外三四分鐘，差一點也被拽進水裡，所幸在民警幫助下救起老婦人。他的善舉獲網友點讚，有人號召去他的小紅書號「關注他，給他流量」。男子則稱無錫對他很友好，「以後遇到這樣情況，我還會這麼做」。

據上游新聞報導，1月17日16時許，正在江溪前進濱水公園跑步的白瀚達（Beacham III HoraceEdward），突然看見一名老婦人半個身體在水裡，張開雙臂呼救，臉上一臉驚慌，白瀚達當時顧不得思考，立刻衝過去抓住老婦人的胳膊，路過群眾幫忙撥打了報警電話。

新吳公安分局民警抵達現場時，發現白瀚達半個身體趴在欄桿外，抓著水中溺水的老婦人的手不放，已經堅持了三四分鐘，隨後在民警的幫助下，老婦人被成功救起。

1月20日下午，無錫市公安局、無錫市見義勇為基金會、無錫市公安局新吳公安分局、新吳區見義勇為基金會專程來到白瀚達家中，為其頒發見義勇為證書，送上鮮花和農曆新年祝福。

報導稱，白瀚達從18歲第一次來中國旅遊開始就對中國留下了好印象，2015年，他選擇在無錫工作、生活，如今已經在錫定居10年，他說「無錫是一個非常好的城市，無錫很好，我愛無錫」，「之後如果遇到這樣的情況，我還會這麼做，因為無錫人對我一直都很友好」。

對於白潮達的義行，中國網友紛紛點讚：「國際友人，好人一生平安」，「你是外籍，不是外人」，「中美友好，世界大同」，「他有小紅書號嗎？同志們，尋找他，關注他，給他流量」。

白瀚達獲頒見義勇為證書。（取材自上游新聞）
白瀚達獲頒見義勇為證書。（取材自上游新聞）

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