路上故意撒刀片 上海修車店黑心父子檔 故技重施又翻車

監控畫面清楚拍到一輛可疑的白色電瓶車。（監控畫面截圖）

上海市靜安區警方近期不斷接到報案，民眾稱電瓶車輪胎突然被口香糖黏著的刀片割壞。民警調閱路段視頻發現，有名男子在案發時段頻繁出現在該路段放置東西。調查發現，該男四年前就曾在車鋪附近的非機動車道上撒刀片，被判四年；男子的父親也曾因為在馬路上放置刀片，被判三年六個月。

新聞坊報導，靜安區共和新路派出所近日接到市民報警稱，電瓶車輪胎突被路上口香糖黏著的刀片割壞，懷疑是有人惡意為之。

警方調閱路段的視頻發現，一名騎白色電瓶車的男子在案發時段頻繁出現在該路段，還不時彎腰在馬路上放置東西，嫌疑重大。

涉案的銀白色電動自行車就停放在附近一家車行門口。（取材自新聞坊）

靜安公安分局共和新路派出所民警單佳豪表示，視頻中可發現一名男子戴著頭盔、帽子、口罩 ，騎著一輛銀白色的電瓶車，到了滬太路洛川中路和延長中路的中間段時，「他就會彎腰放置一個刀片」。

警方懷疑放置刀片的人的意圖是扎破用路人的輪胎，做的可能是換輪胎生意，於是在附近的電瓶車維修店進行暗訪，發現一家車行車行老闆周某有重大作案嫌疑。

涉事電動車停放在車行門口。（取材自新聞坊）

調查發現，周某在四年前就曾在車鋪附近的非機動車道上撒刀片，從而賺取高額的換胎費，當時更導致一名受害人摔倒造成輕傷，周某因犯下危害公共安全罪被判了四年。

更離譜的是，周某的父親也曾因為在馬路上放置刀片割輪胎，致30多人受傷，被判了三年六個月。