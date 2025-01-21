我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普取消出生公民權 打擊「生育旅遊」

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

路上故意撒刀片 上海修車店黑心父子檔 故技重施又翻車

中國新聞組／北京22日電
監控畫面清楚拍到一輛可疑的白色電瓶車。（監控畫面截圖）
監控畫面清楚拍到一輛可疑的白色電瓶車。（監控畫面截圖）

上海市靜安區警方近期不斷接到報案，民眾稱電瓶車輪胎突然被口香糖黏著的刀片割壞。民警調閱路段視頻發現，有名男子在案發時段頻繁出現在該路段放置東西。調查發現，該男四年前就曾在車鋪附近的非機動車道上撒刀片，被判四年；男子的父親也曾因為在馬路上放置刀片，被判三年六個月。

新聞坊報導，靜安區共和新路派出所近日接到市民報警稱，電瓶車輪胎突被路上口香糖黏著的刀片割壞，懷疑是有人惡意為之。

警方調閱路段的視頻發現，一名騎白色電瓶車的男子在案發時段頻繁出現在該路段，還不時彎腰在馬路上放置東西，嫌疑重大。

涉案的銀白色電動自行車就停放在附近一家車行門口。（取材自新聞坊）
涉案的銀白色電動自行車就停放在附近一家車行門口。（取材自新聞坊）

靜安公安分局共和新路派出所民警單佳豪表示，視頻中可發現一名男子戴著頭盔、帽子、口罩，騎著一輛銀白色的電瓶車，到了滬太路洛川中路和延長中路的中間段時，「他就會彎腰放置一個刀片」。

警方懷疑放置刀片的人的意圖是扎破用路人的輪胎，做的可能是換輪胎生意，於是在附近的電瓶車維修店進行暗訪，發現一家車行車行老闆周某有重大作案嫌疑。

涉事電動車停放在車行門口。（取材自新聞坊）
涉事電動車停放在車行門口。（取材自新聞坊）

調查發現，周某在四年前就曾在車鋪附近的非機動車道上撒刀片，從而賺取高額的換胎費，當時更導致一名受害人摔倒造成輕傷，周某因犯下危害公共安全罪被判了四年。

更離譜的是，周某的父親也曾因為在馬路上放置刀片割輪胎，致30多人受傷，被判了三年六個月。

口罩

上一則

酷似丁真、藏語溜 拉薩00後成為春晚最年輕主持人

延伸閱讀

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義
小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？
上海陸客踩線團 擬春節後赴台 業者：就看台灣是否接球

上海陸客踩線團 擬春節後赴台 業者：就看台灣是否接球
陸文旅部宣布近期恢復福建、上海團客赴台 「可能在3月」

陸文旅部宣布近期恢復福建、上海團客赴台 「可能在3月」

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30

超人氣

更多 >
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
12星座獨居指數 處女座有潔癖、這星座把室友當一種煎熬

12星座獨居指數 處女座有潔癖、這星座把室友當一種煎熬
貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪