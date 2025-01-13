棋手商業價值掛勾等級分 讓高手花錢買贏

「錄音門」事件以12分鐘的對話錄音震撼象棋界，不但導致王天一、王躍飛被撤銷特級大師在內的所有稱號，更遭終身禁賽處罰，但外界好奇的是，為什麼身為中國象棋第一人的王天一需要買棋？

央視新聞報導，象棋運動採等級分制度，等級分由中國象棋協會負責統計，每半年公布一次排名。棋手需參加特定比賽累計積分，然而等級分愈高，贏棋加分愈少，失敗減分卻較多。這意味著等級分愈高，漲分難度愈大。

而棋手的商業價值與等級分綑綁，甚至可以說等級分就是決定一個選手身價最重要的依據。業內人士表示，正是等級分直接與利益掛鉤，導致買賣等級分成為一門複雜的生意。

報導指出，中國象棋等級積分制度相對複雜，簡單來說，高排名選手贏下排名靠後的選手，只能贏得很少的等級分，而一旦戰平或負於排名靠後選手則會損失大量等級分。

和圍棋幾乎沒有和棋不同，中國象棋有和棋（平局）的結果，不少棋手平時通過軟件輔助訓練後，出現了一些固定死守並追求和棋的套路，業內稱之為「和棋譜」。

如此一來，即便是像王天一這樣等級分排名靠前的選手，面對排名靠後但刻意求和的對手，也無法保證穩定贏棋，進而無法獲得理想的等級分。因此，就有「高手」為了追求等級分排名，產生了「花錢買贏」的訴求。

北京德恒律師事務所律師、象棋大師才溢曾長期參與象棋職業比賽，他表示，對於短期內身負成績壓力，或者有晉升需求的棋手而言，當其自身實力無法確保獲得既定目標，就可能在關鍵場次產生買棋的動機。

而對於賣棋一方來說，在非關鍵場次，或者當他賣棋所獲得的收益大於風險時，在巨大的利益誘惑面前，可能就會鋌而走險。