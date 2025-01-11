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吉林大爺為遊客墊醫藥費 對方「沒錢還」反拉黑索賠5萬

中國新聞組／綜合報導
吉林市文良局補償熱心大爺李忠武(左)3700元。(取材自江城日報)
吉林市文良局補償熱心大爺李忠武(左)3700元。(取材自江城日報)

一名重慶的遊客近日在吉林小霧凇島遊玩時滑倒受傷，一名熱心腸的當地大爺立即撥打120將其送往醫院，還墊付醫藥費，沒想到對方傷好後並未償還醫藥費，而是一聲不吭離開吉林，還將大爺拉黑，遊客丈夫還索償5萬元(人民幣，下同)賠償，引發關注。

九派新聞報導，63歲的李忠武在吉林市阿什小霧懇島出租狗爬犁，提供遊客體驗。去年12月3日上午，李忠武發現狗爬犁側前方一個50多歲女子坐在地上起不來，上前詢問時，操著外地口音的女子卻說：「我不能動了，你把我碰了。」李忠武表示：「我的狗爬犁已經停了，怎麼能碰到你呢？」

考慮到女子的傷情，他沒有細想，立即撥打了120將女子送到醫院，還先行為其墊付了3740元的檢查和住院費用。當時李忠武帶的錢不夠，還向他人借了1000元。女子原本表示兩日再返還醫藥費，然而兩日後李忠武得知他們已經出院走了。

女子的丈夫從重慶趕來後還曾聯絡李忠武，說女子骨折，需要手術，向他索要5萬元賠償，李忠武的女兒便報了警。警方接警後，調取了監控，發現女子摔倒時，離狗爬犁約有1.5公尺遠的距離，應是女子後退著拍照時不慎摔倒。

女子的丈夫對此結果沒有異議，談及為何不償還醫藥費時，他解釋，當時沒有錢還。 

吉林市文旅局了解此事後，為李忠武補償了3700元，並表示：「感謝您為了維護吉林市的文旅形象，義無反顧地墊付了醫藥費，也希望您別氣餒，繼續在文旅一線服務遊客，讓更多的遊客感受到吉林市的溫暖。」

李忠武經營的狗狗爬犁。(取材自江城日報)
李忠武經營的狗狗爬犁。(取材自江城日報)

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