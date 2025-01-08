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妻控34家公司 唐一軍打聲招呼 她的持股就賺4000萬

中國新聞組╱綜合報導
江西省政協原主席唐一軍因違法違紀被調查。(取材自央視)
江西省政協原主席唐一軍因違法違紀被調查。(取材自央視)

央視日前播出中央紀委國家監委電視專題片「反腐 為了人民」，其中，江西省政協原主席唐一軍2024年4月被立案審查調查，專案組發現，他違紀違法問題的突出特點，就是通過妻子實際控制的公司，用市場活動掩蓋腐敗行為。

界面新聞報導，中央紀委國家監委第六監督檢查室副主任周勝蛟表示，此案就是利用「一家兩制」搞新型腐敗和隱性腐敗的典型。唐一軍的妻子宣敏潔實控投資的公司達34家，其中黨的十八大以後成立投資的公司還有15家。這些賄賂主要都是通過獲取原始股上市收益等虛假的市場行為收受的，這些行為表面上看很合法，實際上都是打著市場行為的幌子，大搞權錢交易。

宣敏潔多年從事金融財經工作，曾在國企擔任高管。2005年下海經商，很快就有不少商人老闆主動找她合作，「他們不就是看中我背後這個權力，可以得到唐一軍的幫助，我不光是把他們的請托轉告唐一軍，我還會引薦其中一些人跟唐一軍認識。」

據報導，當時唐一軍在寧波擔任市委副書記，一家企業和宣敏潔的公司合作開發一個房產項目；所謂合作，是宣敏潔不需要投錢，只需要讓唐一軍給相關部門打招呼，為該項目取得建設用地指標等事項提供幫助。事情辦成後，宣敏潔的公司以退出項目、股權對價為幌子，獲利500多萬元。

唐一軍在鏡頭前表示，「自己長期在外地工作，對家裡有種虧欠的這種心態，（妻子）企業剛剛起步，需要投資就默許了。」

專題片稱，唐一軍利用職務影響力，向有關領導幹部打招呼，為這家科技企業在上市過程中取得政府確認函、加快企業權屬確認提供幫助。該企業成功上市後，宣敏潔多年前獲得的450萬股原始股價值飆升，收益達4000多萬元。

2024年10月，唐一軍被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

唐一軍的妻子宣敏潔實控投資的公司達34家。(取材自央視)
唐一軍的妻子宣敏潔實控投資的公司達34家。(取材自央視)

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