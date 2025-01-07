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拿可樂砸熊貓被警帶走 重慶男辯「請牠喝」 網：你要倒楣了

中國新聞組／北京8日電
蘭香被砸後揉腦袋。（取材自九派新聞）
蘭香被砸後揉腦袋。（取材自九派新聞）

近日，重慶動物園有一名曹姓男子故意扔可樂砸大熊貓「蘭香」，被其他遊客斥責後叫囂「請牠喝可樂有錯嗎？」甚至還報警稱自己被其他遊客圍攻。曹男後因涉嫌擾亂公共秩序，被公安機關依法行政處罰。重慶動物園也將建立黑名單制度，杜絕不文明旅客。對此，有網友表示，「要搞清楚，熊貓比你的命還值錢」。

綜合九派新聞、新京報等媒體報導，現場視頻顯示，當天蘭香正躺著啃竹子，突然一瓶可樂從圍欄外扔了進來，差一點就砸到牠。蘭香受到驚嚇，但沒有受傷，馬上坐了起來，還用前肢揉搓頭部，後來飼養員拿蘋果將牠引回洞裡。

當時有群眾立刻斥責丟可樂的曹男，他卻辯稱「熊貓是觀賞動物，我只是請牠喝可樂，有什麼錯」、「熊貓是國寶，難道我不是嗎」，還報警稱自己被其他遊客「圍攻」。之後保安趕來處理此事，目擊者付同學稱，她聽到男子在與保安對話時承認自己喝了酒。被帶到動物園一辦公室等警察趕來時，他仍表現得不在乎。

飲料砸向大熊貓蘭香。（取材自新京報）
飲料砸向大熊貓蘭香。（取材自新京報）

事發約40分鐘後，曹男被警車帶走。重慶動物園事後發布通報，稱曹男因涉嫌擾亂公共秩序，已被公安機關依法行政處罰。專業人員對大熊貓蘭香檢查和觀察，目前身體狀況正常。

網友看到此消息稱，「打老鼠沒人管你，打熊貓你可要倒楣了」、「這素質還去動物園玩，連低等動物都不如」。

重慶動物園強調，園方將進一步加強保護工作，建立「黑名單」制度，並呼籲遊客文明參觀，遵守相關要求，共同守護國寶大熊貓。

蘭香被嚇到抱頭。（視頻截圖）
蘭香被嚇到抱頭。（視頻截圖）

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