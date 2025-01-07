「玫瑰」男星疑被騙拍戲 泰緬邊境失聯 泰媒：安全已找到

王星出演過「狐妖小紅娘」。（取材自微博）

中國男演員星星（原名王星）曾參演「玫瑰的故事」、「狐妖小紅娘月紅篇」、「獵罪圖鑒 II」等電視劇集，日前赴泰國 拍戲。但他的女友嘉嘉5日晚間在網上發文求助，指男友3日起就在泰緬邊境 失聯，正緊急求助中。目前王星家屬已抵達泰國，向當地大使館尋求協助；中國駐緬甸 大使館已展開核實。

綜合極目新聞、香港文匯報等媒體報導，王星3日在泰國曼谷素萬那普機場落地後，乘坐劇組安排的車輛，前往開機儀式現場，卻在即將到達泰緬邊境目的地前夕突然失聯。他的女友嘉嘉多次撥打電話卻無人接聽。網路上一度傳出王星已經進入詐騙園區，「頭髮都剃了，也開了視頻，可以確定他已經在妙瓦底（緬甸東南部城市）」。但嘉嘉隨後在微博發文否認，強調目前王星的位置和狀態他們尚未掌握，還待進一步確認。

王星在泰緬邊境失聯引發巨大回響，許多演藝人員、網友紛紛跳出來說自己也有類似經驗。演員鄧友表示，他和王星收到同一人的邀約，還為此補辦了護照，但他很快就發現不對勁，才沒上當。另一名演員范虎說，自己在2024年12月曾收到自稱泰國劇組的邀約，請他從北京飛往曼谷。但他後期感覺情況不對，直接透過社交平台聯繫泰國籍導演，才知道一切都是騙局。

范虎說，雖然目前不能確定自己和王星遇到同一夥人，「但套路是一樣的」。他強調，這夥人對劇組生態非常熟悉，給出的「劇組」相關資訊包括故事梗概、導演名稱、出品公司、製片團隊、幾名主角的人物小傳、開拍時間和地點等，在業內人士看來也相當逼真；且假劇組給出的片酬與市場行情價相近，欺騙性相當高。

泰國文華律師事務所表示，他們在一個月前也曾幫助另一名被騙至湄索的中國男演員。當時詐騙集團稱要到曼谷拍電影，薪酬每月9000元人民幣（約1231美元），但到達後開車數小時將他帶到泰緬邊境。該男演員警覺性高，把自己關在酒店房間，再透過社交平台求助，最後動用警方力量才把他救出來。

律師事務所郭經理強調，「湄索、泰緬邊境的水很深，所以千萬千萬要注意，保持警惕，不要靠近。」