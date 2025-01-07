「玫瑰」男星疑被騙拍戲 泰緬邊境失聯 泰媒：安全已找到
中國男演員星星（原名王星）曾參演「玫瑰的故事」、「狐妖小紅娘月紅篇」、「獵罪圖鑒 II」等電視劇集，日前赴泰國拍戲。但他的女友嘉嘉5日晚間在網上發文求助，指男友3日起就在泰緬邊境失聯，正緊急求助中。目前王星家屬已抵達泰國，向當地大使館尋求協助；中國駐緬甸大使館已展開核實。
綜合極目新聞、香港文匯報等媒體報導，王星3日在泰國曼谷素萬那普機場落地後，乘坐劇組安排的車輛，前往開機儀式現場，卻在即將到達泰緬邊境目的地前夕突然失聯。他的女友嘉嘉多次撥打電話卻無人接聽。網路上一度傳出王星已經進入詐騙園區，「頭髮都剃了，也開了視頻，可以確定他已經在妙瓦底（緬甸東南部城市）」。但嘉嘉隨後在微博發文否認，強調目前王星的位置和狀態他們尚未掌握，還待進一步確認。
王星在泰緬邊境失聯引發巨大回響，許多演藝人員、網友紛紛跳出來說自己也有類似經驗。演員鄧友表示，他和王星收到同一人的邀約，還為此補辦了護照，但他很快就發現不對勁，才沒上當。另一名演員范虎說，自己在2024年12月曾收到自稱泰國劇組的邀約，請他從北京飛往曼谷。但他後期感覺情況不對，直接透過社交平台聯繫泰國籍導演，才知道一切都是騙局。
范虎說，雖然目前不能確定自己和王星遇到同一夥人，「但套路是一樣的」。他強調，這夥人對劇組生態非常熟悉，給出的「劇組」相關資訊包括故事梗概、導演名稱、出品公司、製片團隊、幾名主角的人物小傳、開拍時間和地點等，在業內人士看來也相當逼真；且假劇組給出的片酬與市場行情價相近，欺騙性相當高。
泰國文華律師事務所表示，他們在一個月前也曾幫助另一名被騙至湄索的中國男演員。當時詐騙集團稱要到曼谷拍電影，薪酬每月9000元人民幣（約1231美元），但到達後開車數小時將他帶到泰緬邊境。該男演員警覺性高，把自己關在酒店房間，再透過社交平台求助，最後動用警方力量才把他救出來。
律師事務所郭經理強調，「湄索、泰緬邊境的水很深，所以千萬千萬要注意，保持警惕，不要靠近。」
王星失聯事件凸顯東南亞詐騙集團已滲透到各種微信行業兼職群和朋友圈，緬北電詐親歷者郝振東表示，王星失蹤地為泰國和緬甸交界地區，「也就是俗稱的湄公河，這幾年隨著國家不斷宣傳打擊電詐非法活動，取得明顯效果，但（仍有）各種高薪誘惑年輕人過去賺錢，或者各種理由誘騙去泰國然後轉緬甸東部。」
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