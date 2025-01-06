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網約車司機要求繞路帶貨 天津女大生拒絕 竟被丟包高速路

中國新聞組／北京6日電
趙姓女大生被丟高速現場，圖為司機打開後備箱把趙女的物品也丟在了高速。（取材自上游新聞）
趙姓女大生被丟高速現場，圖為司機打開後備箱把趙女的物品也丟在了高速。（取材自上游新聞）

天津趙姓女大生去年底通過「嘀嗒」平台預約獨享訂單順風車，要趕往天津濱海國際機場搭機，卻發現司機半途接客還要繞路帶貨，女大生不滿制止，司機逕自將她拖拽下車丟高速路邊，致她腳踝受傷，她向平台和相關部門維權都未獲處理，平台還渲染她的主播身分害她被網暴。事件引發關注，警方稱已對涉事司機行政拘留並罰款。

影音來源：YouTube

綜合華商報、南方網、羊城晚報報導，視頻顯示，趙女坐在副駕駛上打開攝像頭對司機說，「你說什麽？」司機回復「我讓你下去」。趙女強調「這是高速」，隨後趙女下車並說「好痛」。她疑被司機強行拽下，司機還走到後備廂處，罵罵咧咧將其物品扔在地上，返回駕駛室。

趙女表示，「我選的是獨享訂單，比拼車訂單貴幾十元。」順風車司機到達指定地點後，表示需要順路送一個熟人，可以少收15元高速費，她同意了。行駛過程中，她聽到司機讓後排的乘客加「約車群」，「我意識到司機欺騙了我，另一位乘客並非他的熟人。」

「我沒和他糾結這個事，結果上高速後，他接了個電話，意思要下高速，繞路帶個貨。」趙女表示，繞路可能導致誤機，「他見我不同意，雙方就發生了爭執。」司機將車停靠在高速路邊，讓她下車。

趙女稱，「當天我站在高速路邊吹了很久的冷風約40分鐘，直到遇到一位遼牌車司機，把我送到了上倉收費站附近。」她表示，「我回家的飛機被耽誤了，人也因此生病。」

事後，涉事司機的帳號已被封禁，但拒絕調解，也拒絕道歉和賠償損失的機票費用和醫藥費。

嘀嗒出行針對此事發布情況說明，趙女表示，她認為這份情況說明存在刻意誤導問題，「平台刻意把輿論引到我的主播身分上，令我遭受了許多惡意評價，甚至私信辱罵。」 

「我選擇曝光此事，就是因為平台不負責任的態度。我自始至終只想要一個道歉」 趙女說。

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