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湖南小官把個人收款2維碼放繳費窗口 用這招貪了993萬

中國新聞組／綜合報導
周小健以開具證明或手寫白條等方式代替專用收據，截留部分資金放進自己口袋。(取材自央視)
周小健以開具證明或手寫白條等方式代替專用收據，截留部分資金放進自己口袋。(取材自央視)

中央廣播電視總台央視聯合攝製的四集電視專題片「反腐為了人民」，第一集「懲治蠅貪蟻腐」中，披露房屋維修資金服務辦公室主任周小健貪腐案。周小健以開具證明或手寫白條等方式代替專用收據，截留部分資金放進自己口袋。共計貪汙房屋專項維修資金993萬餘元（人民幣，下同，約135萬美元）、挪用172萬餘元，開出假票3000多張。

央視新聞報導，2023年，一起小官巨貪式的典型案件，在湖南永州引發不小關注。涉案的是永州市東安縣住房保障服務中心房屋維修資金服務辦公室原主任周小健。

2015年，周小健抱著投機心態，通過借貸等方式籌集了700多萬元資金，私下貸給當地一個房地產商，對方承諾付給他高額利息。沒想到後來該房地產商資金鏈斷裂，他不僅沒掙到錢反而由此背上了巨額債務，於是打起了挪用套取房屋專項維修資金的主意。

購房群眾繳納房屋維修資金是在他直接管理的住房保障服務中心服務窗口繳納，收款後必須開具專用收據。周小健利用部分群眾不了解情況，試著以開具證明或手寫白條等方式代替專用收據，截留部分資金放進自己口袋。

周小健以開具證明或手寫白條等方式代替專用收據，截留部分資金放進自己口袋。(取材自...
周小健以開具證明或手寫白條等方式代替專用收據，截留部分資金放進自己口袋。(取材自央視)

起初他動作不敢太大，直到偶然看到路邊兜售假票據的小廣告之後，就開始做假票據蒙騙群眾。為了方便截留挪用資金，周小健甚至在其值班時直接把個人收款二維碼打印出來放在繳費窗口，群眾不會想到，在政府辦事大廳房屋維修資金服務窗口掃的碼，錢竟然是直接進了周小健個人帳戶。

周小健並利用職務便利鑽了管理制度的漏洞，他知道服務窗口的開票系統和後台的財務管理系統並沒有聯網，數據不能及時更新比對，不容易暴露。「我從財務室領出100張發票，電腦數據顯示開了150份出去，這50份發票哪裡出的，數據平台對不上，只有透過數據比對這個事情才會體現出來。」周小健說。

2023年，東安縣紀委監委在日常監督檢查調看了開票記錄，發現和財務收款記錄對不上，展開了調查。周小健主動投案。經東安縣紀委監委查明，周小健共計貪汙房屋專項維修資金993萬餘元、挪用172萬餘元，開出假票3000多張。

最終，法庭以貪汙罪、挪用公款罪判處周小健有期徒刑11年6個月，並處罰金100萬元。東安縣紀委監委對監管不到位等的住房保障服務中心主任及相關責任人共11人進行了追責問責。

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