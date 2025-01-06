1毛1毛貪…長春1小學主任拿學生餐回扣 9年收23萬元

幾毛錢的學生餐回扣也不放過，長春一小學後勤主任戚世國撈了23萬。(取材自央視新聞)

中央廣播電視總台央視聯合攝製的四集電視專題片「反腐為了人民」，日前播出第一集「懲治蠅貪蟻腐」。其中披露了長春一小學後勤主任戚世國等人貪腐案的細節。高爾夫餐飲管理公司負責人與戚世國等人，長達9年將學生餐費揣進個人腰包。高爾夫餐飲管理公司從學生餐費裡克扣了70餘萬元（人民幣，下同，約9.5萬美元）用於單位行賄，戚世國一人就收受23萬餘元。

央視新聞報導，影片披露有群眾向吉林省長春市紀委監委反映，吉林省長春市汽車經濟技術開發區第七小學原後勤主任戚世國等人從學生餐費中撈取好處。長春市紀委監委立即開展初步核實，在摸清事實、固定證據的基礎上，指定由公主嶺市紀委監委對該案進行審查調查。

電視專題片「反腐為了人民」第一集「懲治蠅貪蟻腐」畫面。(取材自央視新聞)

調查發現，自2008年8月起，吉林省高爾夫餐飲管理公司為第七小學配餐。2010年8月，該公司為與第七小學保持長期合作關係，串通時任後勤主任戚世國等校內人員，通過給予回扣方式進行利益輸送。

2010年，第七小學執行的校園餐費標準是每人每餐交8元。高爾夫餐飲管理公司和負責此項工作的時任校長、後勤主任達成約定，每餐8元裡給兩人各一毛錢回扣。2014年，校園餐費漲到了每人每餐12元，回扣也增加到了每人每餐三毛錢。

一餐幾毛錢回扣聽起來似乎很少，但全校幾百個學生每餐都扣，日積月累也不是個小數目。從2010年8月至2019年12月，在長達9年多的時間裡，高爾夫餐飲管理公司從學生餐費裡克扣了70餘萬元用於單位行賄，戚世國收賄23萬餘元。

幾毛錢的學生餐回扣也不放過，長春一小學後勤主任戚世國撈了23萬。(取材自央視新聞)

「非常後悔。家長交的錢就應該全部用在給孩子保證食品質量、數量，全用到孩子吃飯上。作為一名教師來說，應該守住自己的職業道德標準，不應該去收一分一厘，再少也是老話說的不義之財。」戚世國在片中說。

目前，戚世國等人及配餐公司已經受到嚴肅處理。