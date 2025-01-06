我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

1毛1毛貪…長春1小學主任拿學生餐回扣 9年收23萬元

中國新聞組／綜合報導
幾毛錢的學生餐回扣也不放過，長春一小學後勤主任戚世國撈了23萬。(取材自央視新聞)
幾毛錢的學生餐回扣也不放過，長春一小學後勤主任戚世國撈了23萬。(取材自央視新聞)

中央廣播電視總台央視聯合攝製的四集電視專題片「反腐為了人民」，日前播出第一集「懲治蠅貪蟻腐」。其中披露了長春一小學後勤主任戚世國等人貪腐案的細節。高爾夫餐飲管理公司負責人與戚世國等人，長達9年將學生餐費揣進個人腰包。高爾夫餐飲管理公司從學生餐費裡克扣了70餘萬元（人民幣，下同，約9.5萬美元）用於單位行賄，戚世國一人就收受23萬餘元。

央視新聞報導，影片披露有群眾向吉林省長春市紀委監委反映，吉林省長春市汽車經濟技術開發區第七小學原後勤主任戚世國等人從學生餐費中撈取好處。長春市紀委監委立即開展初步核實，在摸清事實、固定證據的基礎上，指定由公主嶺市紀委監委對該案進行審查調查。

電視專題片「反腐為了人民」第一集「懲治蠅貪蟻腐」畫面。(取材自央視新聞)
電視專題片「反腐為了人民」第一集「懲治蠅貪蟻腐」畫面。(取材自央視新聞)

調查發現，自2008年8月起，吉林省高爾夫餐飲管理公司為第七小學配餐。2010年8月，該公司為與第七小學保持長期合作關係，串通時任後勤主任戚世國等校內人員，通過給予回扣方式進行利益輸送。

2010年，第七小學執行的校園餐費標準是每人每餐交8元。高爾夫餐飲管理公司和負責此項工作的時任校長、後勤主任達成約定，每餐8元裡給兩人各一毛錢回扣。2014年，校園餐費漲到了每人每餐12元，回扣也增加到了每人每餐三毛錢。

一餐幾毛錢回扣聽起來似乎很少，但全校幾百個學生每餐都扣，日積月累也不是個小數目。從2010年8月至2019年12月，在長達9年多的時間裡，高爾夫餐飲管理公司從學生餐費裡克扣了70餘萬元用於單位行賄，戚世國收賄23萬餘元。

幾毛錢的學生餐回扣也不放過，長春一小學後勤主任戚世國撈了23萬。(取材自央視新聞...
幾毛錢的學生餐回扣也不放過，長春一小學後勤主任戚世國撈了23萬。(取材自央視新聞)

「非常後悔。家長交的錢就應該全部用在給孩子保證食品質量、數量，全用到孩子吃飯上。作為一名教師來說，應該守住自己的職業道德標準，不應該去收一分一厘，再少也是老話說的不義之財。」戚世國在片中說。

目前，戚世國等人及配餐公司已經受到嚴肅處理。

上一則

湖南小官把個人收款2維碼放繳費窗口 用這招貪了993萬

下一則

西安網紅瀑布又出事 超大冰柱墜落 遊客尖叫逃生

延伸閱讀

南投鳥嘴潭人工湖完工 卓榮泰肯定 監委列疏失打臉

南投鳥嘴潭人工湖完工 卓榮泰肯定 監委列疏失打臉
南加醫療中心詐案1000萬和解 賠加州400萬、聯邦600萬

南加醫療中心詐案1000萬和解 賠加州400萬、聯邦600萬
中共中紀委全會將登場 又一批貪官公開懺悔認罪

中共中紀委全會將登場 又一批貪官公開懺悔認罪
台北跨年螢幕放「央視節目」 TVBS道歉：意外轉播

台北跨年螢幕放「央視節目」 TVBS道歉：意外轉播

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位