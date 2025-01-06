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西安網紅瀑布又出事 超大冰柱墜落 遊客尖叫逃生

中國新聞組／北京6日電
冰瀑下方當時有多人在拍照玩耍。（視頻截圖）
冰瀑下方當時有多人在拍照玩耍。（視頻截圖）

西安網紅打卡地黑山岔瀑布冰瀑近日發生墜冰事故，逾噸重的冰柱突然從幾十米的高空墜落，砸向下方的遊客，一名女子在逃跑時不慎滑倒摔傷。西安市鄠邑區景區管理局表示，事發地屬於「野景區」，此前一直有人勸導，但景區面積太大管理困難，目前已封閉該冰瀑。

綜合上游新聞、極目新聞等媒體報導，從網路流傳的視頻中可看到，一塊碩大的冰柱從高空墜落，砸在山石和冰瀑布上後碎裂，下方正在遊玩拍照的十幾名遊客連忙躲避，現場發出叫喊聲，不少人滑倒。

鄠邑區中醫醫院值班人員表示，該院4日下午確實收治了一名被砸傷的患者，經過骨科會診，患者骨盆骨折還伴隨其他一些問題，現在已經轉至其他醫院。

據了解，黑山岔瀑布位於西安市鄠邑區沙窩村，當地村幹部表示，該處並非正規景區，因為打卡的人多，就成了網紅景點。因為冰柱有墜落的風險，有關部門也在周邊設置了提示牌，讓遊客不要靠近，還在安全的地方設置了觀景台。但有些遊客不聽勸，非要近距離看冰瀑。據了解，2019年該地就發生過冰掛墜落傷人事故，導致9人受傷。

景區管理局工作人員無奈地表示，「那塊我們有專人在負責勸導遊客注意安全，但有些遊客會繞著我們的勸導員走野路。因為景區面積太大，我們也不好管理。」目前事發地現場已經拉上警戒線封閉了。

當地一位了解黑山岔瀑布冰掛的村民表示，冰柱景觀最長時會達到105米左右，重量達幾十噸。當氣溫變化時，冰柱隨時都會發生變化甚至斷裂；尤其是中午溫度升高之後，冰瀑頂層融化更加危險。

事發現場可見許多人為了逃生不慎滑倒。（視頻截圖）
事發現場可見許多人為了逃生不慎滑倒。（視頻截圖）

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