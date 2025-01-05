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央視年度反腐片 唐一軍、孫志剛等首度出鏡懺悔

中國新聞組／北京5日電
孫志剛出鏡懺悔。(央視截圖)
孫志剛出鏡懺悔。(央視截圖)

20屆中央紀委四次全會召開前夕，央視5日起播出反腐專題片「反腐為了人民」，貴州省委前書記孫志剛，江西省政協前主席、司法部前部長唐一軍，中央統戰部前副部長崔茂虎等「老虎」在落馬後首次出鏡懺悔。孫志剛說，他確實是辜負了組織上的培養和信任，失守了底線，犯了嚴重的錯誤、罪行；唐一軍則說：「看看我的所作所為，我真是無顏面對、無地自容。」

香港文匯報報導，專題片由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台央視聯合攝製，選取了12個案例，共四集，分別為「懲治蠅貪蟻腐」、「風腐同查同治」、「揭開腐敗隱身衣」、「以案促改促治」。

預告片顯示，此次出鏡的「老虎」包括貴州省委前書記孫志剛，江西省政協前黨組書記、主席唐一軍，中央統戰部前副部長、國家宗教事務局前局長崔茂虎，山東省政協前黨組成員、副主席孫述濤，中石油前黨組書記、董事長王宜林，中石油前黨組副書記、副總經理徐文榮等多名近年來落馬的中管幹部（中央任命、管理的幹部）。

此外，還包括中石油諮詢中心前副主任古學進、重慶市政府文史研究館前黨組書記王合清、湖南省東安縣房屋維修資金服務辦公室前主任周小健、山西省運城市公安局交警支隊車管所前查驗崗民警杜娟民等各個級別的官員。

據報導，專題片集中展現了紀檢監察機關在全國開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，集中解決一批群眾反映強烈的突出問題，深入推進風腐同查同治，持續深化糾治「四風」，緊盯新型腐敗和隱性腐敗，不斷豐富防治的有效辦法，深化以案促改、以案促治，著力剷除腐敗滋生的土壤和條件的明顯成效。

據中央紀委國家監委網站日前發布的「2024正風反腐記」披露，過去一年來，58名中管幹部接受審查調查，59名中管幹部受到處分。

唐一軍出鏡懺悔。(央視截圖)
唐一軍出鏡懺悔。(央視截圖)

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