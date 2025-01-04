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大同1醫院爆販嬰 價格8到10萬 婦產科主任涉勾結清潔員

中國新聞組／北京4日電
涉事醫院。(取材自南風窗)
涉事醫院。(取材自南風窗)

中國販嬰問題層出不窮，近期打假人上官正義再踢爆，稱山西大同人民醫院傳出有醫師與院內清潔人員涉入販嬰、人口買賣，甚至成為「產業鏈」，依照嬰兒的性別條件不同，「價格」從8萬元人民幣（約1.1萬美元）到10萬元不等，涉事醫師疑是某醫院的婦產科主任。事件遭揭露後，當地宣布成立聯合調查組，進行調查。

據極目新聞、上游新聞與官媒央視報導，據上官正義的說法，院內一名王姓清潔人員是主要的「仲介人」之一，可以協助「物色」新生兒，並提供產檢報告、孩子父母及孩子照片影片。

報導提到，這名王姓清潔人員受訪時坦言，雖然知道此事是違法，但這是在做好事，幫助不孕、不育者，這些被交易的孩子多是因為經濟壓力、私生子或未成年生產，而被父母遺棄。在醫院打掃，會有家屬主動表示，「這個孩子我們不想要了，給他找個人家吧」。

他並自稱「媒人」，並將仲介獲利形容為「說媒的錢」，「現在孩子價格一般8到10萬元，交易時雙方簽合約並交押金，防止反悔」。

報導也提到，王姓清潔人員並非獨自從事販嬰，有醫院內部人員協力，且目前已知其中一人是婦產科的主任。這名被點名的主任曾在2022年時因為涉及販嬰被調查，後來卻未被起訴，至今仍在醫院任職。

除了檯面上的人物外，檯面下的「產業鏈」，包含嬰兒的來源與去向、出生證明來源以及買賣中間差價等，仍有許多疑問未解。大同第一人民醫院也已於去年年底報警處理。

針對醫院相關人員涉嫌參與販嬰一事，大同市政府於本月2日宣布成立聯合調查組，展開調查工作，對於違法違紀問題，將依法嚴肅處理。

另據公開資訊，山西大同第一人民醫院的婦產科為山西省重點學科，是山西省規模最大的婦產科體系，設有207張床位，年門診量達21萬人次，每年接生新生兒超過1.2萬名，占大同市新生兒總人數約40%。

此前曾有媒體報導，15歲女孩以買方身分入院產子賣6萬8000元。2022年王某青曾參與介紹嬰兒買賣雙方認識，同年5月，15歲女孩所生的嬰兒被賣給另一對夫婦，且女孩生產時用買方身分信息入院。王某青還透露，警方調查15歲女孩前男友殺人案時，發現上述買賣嬰兒事件。檢察機關不起訴決定書顯示，買方抱走嬰兒後支付6萬8000元，賣方母親通過中間人收到4萬1000元。王某青的行為構成偽造國家機關證件罪，犯罪情節輕微，故決定不予起訴。

媒體探訪涉事醫院醫師。(視頻截圖)
媒體探訪涉事醫院醫師。(視頻截圖)

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