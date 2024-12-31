中起訴緬北詐團「明氏家族」39人 罪刑還涉殺人、販毒

自2023年9月以來，中國累計已自緬北逮捕5.3萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人。圖為2024年3月31日，352名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人由緬甸移交中方。(新華社)

此前對中國境內公民大肆實施電信網路詐騙的緬甸 果敢「明氏家族」犯罪集團成員及關聯犯罪集團成員明國平等39人，昨天遭浙江省溫州市人民檢察院依據中國刑法和刑事訴訟法，以涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、開設賭場罪、販賣毒品罪、組織賣淫罪等，向溫州市中級人民法院提起公訴。

針對電信網路詐騙猖獗，中國近年雷厲風行大規模掃蕩。自2023年9月3日，中緬合作在緬北逮捕186名中國籍電信網路詐騙犯罪嫌疑人並移交中國公安機關後，據中方統計，迄今已累計抓獲5萬3000餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，臨近中國邊境 的緬北地區規模化電詐園區已全數遭剷除。

2023年11月12日，溫州市公安局稱，以明國平為重要頭目的犯罪集團，針對中國公民電信網路詐騙犯罪活動進行公開武裝護詐，詐騙數額巨大，因此對明國平等人發出懸賞通緝 。同年11月16日，在緬甸各方配合下，明國平等人被抓獲並移交中國公安。

據溫州市公安局發布的通緝公告，明國平又名明小平，42歲，緬甸撣邦果敢自治區石園子鄉民兵中隊中隊長，但中國一直未提明國平的國籍。而明家犯罪集團部分遭通緝者，在公告中被公布其中國中國身分證號碼和戶籍地。