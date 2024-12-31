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中起訴緬北詐團「明氏家族」39人 罪刑還涉殺人、販毒

中國新聞組╱北京31日電
自2023年9月以來，中國累計已自緬北逮捕5.3萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人。圖為2024年3月31日，352名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人由緬甸移交中方。(新華社)
自2023年9月以來，中國累計已自緬北逮捕5.3萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人。圖為2024年3月31日，352名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人由緬甸移交中方。(新華社)

此前對中國境內公民大肆實施電信網路詐騙的緬甸果敢「明氏家族」犯罪集團成員及關聯犯罪集團成員明國平等39人，昨天遭浙江省溫州市人民檢察院依據中國刑法和刑事訴訟法，以涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、開設賭場罪、販賣毒品罪、組織賣淫罪等，向溫州市中級人民法院提起公訴。

針對電信網路詐騙猖獗，中國近年雷厲風行大規模掃蕩。自2023年9月3日，中緬合作在緬北逮捕186名中國籍電信網路詐騙犯罪嫌疑人並移交中國公安機關後，據中方統計，迄今已累計抓獲5萬3000餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，臨近中國邊境的緬北地區規模化電詐園區已全數遭剷除。

2023年11月12日，溫州市公安局稱，以明國平為重要頭目的犯罪集團，針對中國公民電信網路詐騙犯罪活動進行公開武裝護詐，詐騙數額巨大，因此對明國平等人發出懸賞通緝。同年11月16日，在緬甸各方配合下，明國平等人被抓獲並移交中國公安。

據溫州市公安局發布的通緝公告，明國平又名明小平，42歲，緬甸撣邦果敢自治區石園子鄉民兵中隊中隊長，但中國一直未提明國平的國籍。而明家犯罪集團部分遭通緝者，在公告中被公布其中國中國身分證號碼和戶籍地。

重慶志和智律師事務所高級合夥人張公典表示，中國刑法第7條規定屬人管轄權，明氏家族成員只要有中國國籍，屬於中國公民，中國就可追究刑事責任。此外，明氏家族涉嫌的詐騙案犯罪，被害人多在中國境內，犯罪結果的發生地在中國，中國也可追究刑事責任。

2023年11月16日，緬北果敢自治區電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平(右五)...
2023年11月16日，緬北果敢自治區電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平(右五)等人由緬甸移交中國公安機關。(新華社)

緬甸 通緝 邊境

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