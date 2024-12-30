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四川傷心一幕／父攜娃幫業主做保潔 3歲童從13樓墜下

中國新聞組╱北京30日電
圖為墜樓前的小女孩照片。(取材自都市現場)
圖為墜樓前的小女孩照片。(取材自都市現場)

四川南充陽光公園城小區26日發生一起3歲女童從13樓墜落，導致腹部出血、多處骨折、腦部水腫、肺部和肝部損傷，目前在ICU觀察。

紅星新聞報導，受傷女童父親吳先生稱，事發時，自己在為一戶正在裝修的業主收拾建渣做保潔，因當時沒人可以照顧孩子，便把3歲女兒帶在身邊，吳先生稱，正在裝修的房子還未封窗，也沒有防護欄，沒想到發生意外。

「大概就兩三分鐘時間，孩子就不見了。」吳先生有了不祥預感，便從樓上往樓下看，發現樓下綠化帶裡躺著一名孩子。吳先生趕緊撥打急救電話，隨後孩子被送到川北醫學院附屬醫院。

報導稱，醫院目前暫時穩住了孩子的生命體徵，但還在ICU觀察治療。

吳先生說，他有三個小孩，除了墜樓的小女兒，還有8歲的兒子和6歲的女兒在上小學。家裡經濟困難，自己一年前患病後身體一直不好，全靠孩子爺爺、奶奶、妻子做保潔、打零工維持一家人的生計。

據報導，孩子後續治療費用大概需要人民幣20萬元，吳先生已向親戚朋友借了人民幣幾萬元，家人也在網上為孩子治療籌款。

網友聞訊嘆「底層養一胎都艱辛」、「近期又一起帶孩子去工地導致出問題的，唉」、「確實沒辦法才帶那麽小的孩子進入施工現場吧，真是苦」、「孩子可憐，父親也可憐」。

吳父做保潔的房子還未封窗，也沒有防護欄。(視頻截圖)
吳父做保潔的房子還未封窗，也沒有防護欄。(視頻截圖)

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