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BBC：這1年屢現無差別襲擊 揭中國民怨深

中國新聞組／北京30日電
江蘇省無錫市，無錫工藝職業技術學院發生持刀攻擊事件後，人們在入口附近獻花。(路透)
江蘇省無錫市，無錫工藝職業技術學院發生持刀攻擊事件後，人們在入口附近獻花。(路透)

今年較早時候，中國又一次大規模謀殺事件發生後，一名網友寫道：「中國人民太苦了…效仿這種攻擊（的行為）只會愈來愈多」。另一名網友則寫道：「這場悲劇反映了社會中的黑暗。」隨著2024年中國接連發生多起致命的襲擊事件，這些悲觀的評論引發了人們的質疑：是什麼驅使人們會以大規模殺害陌生人方式「報復社會」？BBC報導指出，大規模無差別襲擊高發的一年，揭示中國的憤怒與沮喪情緒。

據報導，從2019年到2023年，警方每年記錄三至五宗肇事者攻擊行人或陌生人的案件。但在2024年，數字激增至19宗。那麼，究竟是什麼導致中國今年發生這麼多大規模襲擊事件呢？

報導說，當前中國面臨的一個主要壓力是經濟增長放緩。眾所周知，中國正面臨著高青年失業率、大規模的債務以及房地產危機，這些問題已經耗盡了許多家庭的畢生積蓄，有的甚至顆粒無存。民眾感到憤怒與沮喪，但又無處紓解。

報導指出，另外一個原因是缺乏出路。在擁有健康媒體生態的國家裡，如果你覺得自己被不公平解雇，或被貪腐建築商拆毀房屋，你可能會向記者求助。但在中國，這種情況很少會發生，因為媒體受控於共產黨，且不太可能報導有損各級政府形象的新聞。

此外，對人們情感和心理反應的應對同樣十分不足。專家指出，中國的輔導服務極其匱乏，這使得那些在現代中國社會中感到憤怒、孤立、沮喪、孤獨和抑鬱的人無法找到出口。

綜合起來，這些因素顯示中國社會的蓋子正在捂緊，造成了一個壓力鍋般的局面。有網友說：「如果政府真的能夠公正無私，就不會有這麼多憤怒和不滿。政府的努力只是創造一種表面上的和諧，看似關心弱勢群體，卻實際上造成了最大的社會不公。」

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