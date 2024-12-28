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羊遭強行灌食「活活撐死」 廣西業者增重賣錢、還沒檢疫

記者陳宥菘／即時報導
不少中國民眾冬天喜歡吃涮羊肉，但部分羊肉不僅品質堪憂，羊隻飼養過程甚至遭遇不當對待。（中新社）
不少中國民眾冬天喜歡吃涮羊肉，但部分羊肉不僅品質堪憂，羊隻飼養過程甚至遭遇不當對待。（中新社）

冬天許多中國民眾都喜歡吃涮羊肉，但廣西近日被爆出有多個非法據點透過灌食山羊增重牟利，一隻山羊多則被灌食10公斤，有些山羊活活撐死，而這些被撐死的山羊未經任何檢疫就流入市場，食安再亮警報。廣西官方回應，目前已對現場實施臨時管控措施，調查工作正在進行中。

北京新京報近日刊登調查報導揭露上述消息。據報導，灌食增重在廣西當地俗稱「保養」。有工人拿著膠管深深插入山羊喉嚨，通過高壓將二、三十斤（中國1斤等於500公克）飼料灌入羊腹，有羊隻活活撐死。

廣西近日被爆出有多個非法據點透過灌食山羊增重牟利，有工人拿著塑膠管深深插入山羊喉...
廣西近日被爆出有多個非法據點透過灌食山羊增重牟利，有工人拿著塑膠管深深插入山羊喉嚨，通過高壓將2、30斤飼料灌入羊腹。（取材自新京報）

例如在某屠宰點，一隻已除毛的山羊體形精瘦，但肚子卻異常鼓起。屠宰工用刀在羊肚皮上輕輕劃開，羊胃立即湧出攤在地上。再一刀劃開羊胃，夾雜著粟米粒的綠色草料，如湧泉般噴出。

廣西近日被爆出有多個非法據點透過灌食山羊增重牟利，一隻山羊多則被灌食10公斤，屠...
廣西近日被爆出有多個非法據點透過灌食山羊增重牟利，一隻山羊多則被灌食10公斤，屠宰工用刀在羊肚皮上輕輕劃開，羊胃立即湧出攤在地上。（取材自新京報）

據報導，這些從雲南、四川、貴州等地收購運來的山羊，幾乎都未經過檢驗檢疫，在運抵南寧後，隨即被送進公路邊多個「灌食點」進行草料灌注，「增重」後再進入南寧市西鄉塘區「新又鮮肉製食品有限公司」的牛羊交易中心交易。

在該交易中心，山羊沒有經過任何檢疫消毒進行售賣，當買家索要檢疫證明時，賣家就找來別家過期的檢疫證明矇騙過關。甚至因為大量灌食而撐死的山羊，也在該市場公開銷售。有自稱是該肉品交易中心老闆的男子稱，「這個主要是賺快錢，如果羊的肚子太空了，生意不划算。」

廣西南寧隆安縣委宣傳部28日發布情形通報指，對於媒體報導存有非法灌食增重「窩點」，縣委、縣政府高度重視，已成立由農業農村、市場監管等部門組成的聯合調查小組，並在第一時間趕赴現場進行調查，已對現場實施臨時管控措施。目前調查工作正在進行中，有關情況將及時向社會公布。

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