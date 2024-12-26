四川中學生遭掌摑、燒紅釘子燙臉 傳校方1巴掌賠100元

四川瀘州南灘中學一名學生被三名同學施暴，還用燒紅釘子燙臉。(視頻截圖)

中國校園霸凌事件層出不窮，近期再有一段學生遭同學殘忍施暴的影片，引發關注。四川一名網民發影片稱，弟弟在校期間被三名同學施暴「扇耳光，用釘子燒紅燙臉」，而校方事後提出的解決方法，竟是「一巴掌100元(人民幣，下同)」。

綜合媒體報導，該名網友指出，弟弟在四川瀘州市合江縣石龍鎮南灘中學住校，在校期間被3名同學施暴，「扇耳光，用釘子燒紅燙臉。教室裡有監控，但學校找各種理由說沒有監控。」該網民還稱，事後學校的處理方案是1巴掌100元錢，11巴掌1100元。

影片中，一名男童神情呆滯，左臉和左耳下端各有明顯的疤痕，還有疑似該學生家人與班主任王老師的對話。家人稱對學校的處理結果感到失望，同時質問道，「學校是教書育人的地方，難道學校安全問題跟你們老師沒有關係嗎？」

班主任王老師說，「我給他們家長打電話，以後再有類似的事的話，讓派出所來處理。」同時又稱，「我們老師和學校是教育學生不打架和調解學生之間的矛盾，最終做決定的是雙方孩子和家長。」

南灘中學一名女性負責人23日否認了「1個巴掌100元」的說法，稱該男生的哥哥要求賠償1萬元，其他情況則不做透露。

另據山西經濟日報報導，合江縣聯合調查小組24日通報，南灘中學5名八年級學生對王某某實施了掌摑、灼傷的傷害行為，公安機關已受案進行調查。同時，對涉事學生監護人予以訓誡，責令其對未成年人嚴加管教。涉事學生及家長已向王某某及家長道歉。王某某經縣立醫院檢查，初步診斷為「二度燙傷」並接受治療，目前在家休息。

通報稱，此事暴露出學校在管理上失職失責、在事件處置上敷衍搪塞等嚴重問題。縣教育體育局已對該學校校長和班主任予以停職，縣紀委監委、縣教育體育局已對相關責任人啟動調查問責。