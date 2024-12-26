上海2女吃自助餐 包裡偷塞滿10斤食材 店員酸：來上貨

店員從兩名女子的包裡發現了數袋海鮮、肉類、飲料等餐廳內部食材，加起來有十多斤，價值足足400元人民幣。(視頻截圖)

上海兩名女子日前到南京東路某自助餐廳用餐，就餐期間，被店員發現將桌上食物偷偷塞進隨身攜帶的包裡。店員上前質疑時發現，兩人包裡滿滿當當，裝有數袋海鮮、肉類、飲料等餐廳內部食材，價值400元(人民幣，下同)，忍不住怒斥：「您這不是來吃飯的，上貨來的。」

環球網報導，網上流傳的視頻可以看到，店員將其中一名女子帶到前台店長面前，從包裡掏出一袋又一袋食材，有皮皮蝦，有油炸蝦，有牛蛙、鴨腸等昂貴肉類，還有海鮮類涮品……，加起來有十多斤，價值足足400元。 餐廳服務員都不由感嘆：「您這不是來吃飯的，上貨來的。總共就收你100多塊錢，怎麼這樣連吃帶拿的？」

起初兩名女子不願承認，還狡辯自己食量小，當場沒吃啥，「我們又沒吃」，所以才想著打包帶回去，卻被服務員一句「報警吧」懟得心虛不已，企圖拎包就跑。結果還沒走遠，又被店裡的服務生喊停帶回來，又檢查了一番兩人的袋子和口袋，確認沒有後才讓這兩名女子離開，兩名女子或是自知理虧心虛，連押金也沒敢再提。

店長馮女士說，該自助餐廳門店消費價格為159元一人，每桌收取100元押金，顧客正常消費後退回。在店長出示了相關證據後，這兩名女子最終承認了自己的錯誤。店長還表示：因兩女子行為違反店內用餐規則，已扣除兩人100元押金費用。