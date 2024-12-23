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詐騙周杰倫粉絲下場慘了 男子被福州法院重判3年1個月

中國新聞組／即時報導
周杰倫的演唱會因一票難求，經常引來不肖分子藉此詐騙其粉絲。圖為周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會資料照。（中通社）
周杰倫的演唱會因一票難求，經常引來不肖分子藉此詐騙其粉絲。圖為周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會資料照。（中通社）

周杰倫演唱會一票難求，也讓一些不肖分子有了可趁之機。據福州晚報報導，福州一名男子以能夠代購2024年周杰倫福州演唱會門票和安排擔任演唱會內場志願者為由詐騙數人，福州倉山法院經審理認為，男子行為已構成詐騙罪，判處其有期徒刑3年1個月，並處罰金人民幣2萬元。

報導稱，福州倉山法院日前審結一起利用明星演唱會實施騙財的詐騙案。經倉山法院查明，2024年3月至5月期間，福州男子康某虛構其能代購2024年周杰倫福州演唱會門票和安排人員擔任演唱會內場志願者，欺騙陳某某在高校中發布招募信息。

康某後騙取陳某等人支付人民幣1萬9400元用於購買門票，騙取余某等人支付10萬1500元用於擔任志願者。陳某、余某等人發現被騙後報警處理。事後，康某被警方抓獲。

倉山法院經審理認為，被告人康某以非法占有為目的，採取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪，判處其有期徒刑三年一個月，並處罰金人民幣2萬元。

周杰倫日前在台北大巨蛋的演唱會也傳出多起詐騙案。彰化縣一名歌迷在臉書社群看見有人讓售，就匯款1萬元台幣到指定帳戶，一再詢問卻被對方切斷聯絡始知受騙。

新竹一名29歲陳男也向買家謊稱販售2張門票，誘騙買家將錢匯入1間銀樓帳戶，隨後陳男至銀樓佯裝顧客稱要用該筆2萬元台幣匯款買金飾，業者驚覺有異報警。

甚至傳出有歌迷和朋友共9人付了20萬元台幣訂金，期間擔心被騙，還和售票網友見面，甚至互相交換禮物，但到了交付序號時間，售票網友卻消失。 

周杰倫 臉書

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