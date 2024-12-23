把冰雪大世界的票留給外地客 黑龍江企業令員工「讓路」

黑龍江一企業發布文件，禁止員工去「冰雪大世界」。（取材自微博）

哈爾濱冰雪大世界21日開園第一天就擠爆，大量遊客冒著嚴寒排隊。同一日，黑龍江省和糧農業有限公司向員工發出通知，稱「為給南方遊客留票」，要求員工即日起至春節前，別去冰雪大世界遊玩；如有違反，將取消年度優秀員工的評選和年終福利 的領取資格。消息一出，網上有讚有彈。

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紅星新聞報導，黑龍江省和糧農業有限公司相關負責人表示，網傳圖片屬實，他們公司也確實向員工下發了這則通知，「因為現在是哈爾濱旅遊的旺季，外地的遊客特別多，加上冰雪大世界剛開園，人多門票也緊張，我們少去一個人，外地遊客就能多買一張票。因此，我們想盡量給外地遊客讓路，給他們創造更好的旅遊環境。」

遊客21日在哈爾濱冰雪大世界園區遊玩。(新華社)

該負責人稱，他們也知道員工有遊玩的權力，但還是希望員工能錯開時間，「如果有買票的員工，公司可以給他退，報銷費用。等人少的時候，公司再給他出錢買票。」

該負責人表示還表示，通知下發後員工其實挺支持的。對於有自稱是該公司員工的網友在網上留言表達不滿，該負責人表示，只是理解沒到位，「其實，如果有人偷偷去了，公司也不知道，但這是個人行為。」

該通知在網上引發熱議後，有律師表示，企業以員工去冰雪大世界為由取消其評優和年終福利或涉嫌違法。年終福利屬於員工勞動報酬的一部分，若企業無法證明員工去冰雪大世界對工作造成了實質性影響，這種取消行為可能構成剋扣勞動報酬。

對此，該負責人回應稱，他們並未扣除員工的績效獎金，「只是說年度優秀員工和年終福利沒了。」公司的年終福利是指給大家發的麵油之類的過年回家用的東西，不會影響員工的工資收入，「我們沒有權力去剝奪人家的薪資，收入肯定是要保障人家的。」