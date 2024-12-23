要過緊日子？廣州、深圳醫院紛降薪 幅度從30%到50%

近期廣州、深圳多間醫院的醫師於社交平台反映，其收入被削30%或腰斬。示意圖。（中新社）

中國醫護人員在新冠疫情 期間付出巨大，疫情後卻面臨降薪。近期廣州、深圳醫師普遍反映薪資減少，幅度在30%到50%之間。分析指出，降薪與地方財政投入醫院減少、醫護人員薪酬改革等都有關。

中央社綜合網上資訊報導，日前有一名廣東的內科主治醫師貼出自己2023年和2024年的收入明細，分別為46萬585元人民幣(約6萬3128美元)和26萬2312元，相差了20萬元。而留言區中，職級不同的醫師都在反映降薪情況，績效獎金降低了30%到50%不等，北京同仁醫院爆出每月績效獎金從1.5萬元腰斬到7000元左右。

對中國某些地區的醫院來說，降薪更早就開始了。

醫學訊息平台康迅網11月底的文章指出，該網站2023年6月就發起過一輪投票 ，結果顯示65%的醫務人員所在醫院已經開始了薪資調整。甚至有網友說，不僅是績效獎金下降，就連基本薪資也在下調。到了2024年初的投票結果顯示，88%的醫護人員所在醫院降薪。

最新一期財新周刊指出，中國公立醫院醫務人員薪酬主要由基本工資 、績效獎金、津貼補貼構成。基本工資與績效獎金占比大致「三七開」或「四六開」。有深圳醫師說，「主要就是靠績效，基本工資每個月扣五險一金（社保）都被扣完了」。

今年9月12日，國務院新聞辦公室舉行了「推動高質量發展」系列主題新聞發布會，國家衛生健康委員會相關負責人強調深化「以公益性為導向的公立醫院改革」。一些醫學行業媒體指出，這是醫院「降薪潮」越來越烈的原因。

國家衛生健康委主任雷海潮在會上說，會逐步縮減公立一、二、三級醫療機構間的績效薪資差距，同步降低醫療機構內部不同專業科室薪酬待遇的差異，穩步增加醫務人員績效薪資中固定收入的占比，合理調控靈活收入獎金部分，使其契合公益性定位。