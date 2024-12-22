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治癒也沒用？重慶50歲男滯精神病院16年 家人：有原因

中國新聞組／綜合報導
西南醫院江北院區。（取材自官網）
西南醫院江北院區。（取材自官網）

50歲男子唐哲求助稱，2008年4月，他因「精神分裂症」被父親強制送進重慶西南醫院江北院區，經治療，當年8月即符合出院條件。然而，父親一直拒絕為其辦理出院手續，導致自己被滯留精神病院至今16年。多名醫院工作人員證實，唐哲已臨床治癒，符合出院條件。

澎湃新聞報導，唐哲表示，高三時因學習壓力大患上精神分裂症，1994年、1999年兩次被送進成都市的精神病醫院，都在治療後出院。自己打過母親3次，和父親關係惡劣。2008年4月其在旅遊中因瑣事當著父親同事的面和父親爭吵，回家後還吐了父親口水。次日，其被父親派人強制送進西南醫院江北院區精神心理醫學科。

唐哲稱，在西南醫院江北院區治療數月後，2008年8月已符合出院條件，但父親一直拒絕接他出院。甚至，數年前母親去世，自己也未被接出院。 

「我已經意識到自己的錯誤，還給父母寫過很長的一封道歉信。」唐哲表示，這些年，醫院給父親打過多次電話，自己也在電話、書信、微信中苦苦哀求，均遭到父親拒絕，如今，他已不願與父親溝通。「我已經50歲了，我只想盡快走出醫院，恢復人身自由。我一直沒結婚，我想成個家，好好過我的後半生。」唐哲說。

唐哲在醫院歷經多名主管醫師。其中一任主管醫師證實，唐哲確實多年前就達到出院標準，其父親拒絕為唐哲辦理出院手續，稱自己已近80歲，如果唐哲犯病，自己沒有辦法控制。當時，唐哲曾報警，警方進行了協調也沒有結果。唐哲住院這些年，沒有自傷或傷害他人的行為。

澎湃新聞19日致電唐哲父親，電話無人接聽。唐哲弟弟20日表示，這不是唐哲第一次臨床治癒，以前出院一段時間後，還會犯病，家人擔心再出現這種情況，「我目前看不到能解決的方法」。

唐哲戶籍所在地成都市武侯區望江路街道辦事處工作人員表示，將向領導匯報情況進行研究，但還是得和唐哲的監護人溝通，否則就算接出院，監護也是一個難題。

能否讓當事人自己辦手續出院？該醫院工作人員稱，除了符合臨床治癒標準，還需要證明患者有民事行為能力。經過多方諮詢和分析，他們認為目前醫院沒有辦法讓唐哲自己簽字出院。「出院後他如果發生什麼情況，醫院肯定是要負責任的。」唐哲表示，自己正在考慮是否通過訴訟維護自己的權益。

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