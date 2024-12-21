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海底撈蝦滑有蛆？ 門店：是蝦筋 網友：是鴨脖

中國新聞組／北京21日電
投訴網民掰開蝦滑，出現疑似蛆蟲的白色條狀物。（取材自微博）
投訴網民掰開蝦滑，出現疑似蛆蟲的白色條狀物。（取材自微博）

有顧客昨天發視頻稱，其到海底撈北京某門店用餐時，在蝦滑中疑似吃出蛆蟲，其向海底撈工作人員反映，對方態度不佳，等了一個小時才有門店人員出來回應說「那不是蛆，是黑虎蝦的蝦筋」。對此，海底撈方面回應稱，經公司立即對同批次產品進行檢驗，未發現顧客所述食品安全問題，那就是「蝦筋」目前已陪同顧客將此事上報市場監管部門調查。 

據澎湃新聞報導，昨天有北京網民在網上爆料稱，他於12月19日在海底撈合生匯店就餐時，發現黑虎蝦蝦滑產品裡疑似有白色的蛆蟲，據網民發出的視頻，其將蝦滑掰開，裡面出現了數條白色的類似蛆蟲的東西，看著很惡心。

隨後，網民稱找到了門店負責人，希望他們處理，但等了一個多小時，門店才有人出來稱「這是黑虎蝦的蝦筋部分」。不過據網民說，門店的人態度十分不屑，他回家後愈想愈惱火，就將這件事發到了網上。

網友們看完視頻，評論區直接炸鍋了：「自己最愛海底撈的蝦滑，以後要如何下嘴啊？」有網友喊話相關部門趕緊調查：「前有袁記雲餃吃出蚯蚓，後有海底撈吃出蛆蟲，請問食客的人身健康到底要怎麼保障 」、「餐飲行業的信任徹底崩盤了」。

而海底撈對此回應稱，收到顧客反饋後，公司立即展開排查，經對同批次產品進行檢驗，未發現顧客所述食品安全問題。 顧客所食黑虎蝦滑產品原料為斑節蝦，蝦背部以及腹部有白色蝦筋組織，蝦筋組織經攪碎、涮煮後會成為長短不一的白色條狀。

報導指出，此前有網友發布視頻稱，在海底撈蝦滑中吃出蛆蟲，門店當時也作出回應稱是黑虎蝦蝦筋。 

有網民則調侃：「消費者不是萬能的，要學會鑑定羽絨服真假，學會鑑定衛生巾真假，學會鑑定食品真假，而是你們監管部門要加大監管力度和處罰力度」，「八成是雄蝦的精巢」，「經我反覆確認，是鴨脖……」。

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