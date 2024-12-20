夫是唐氏症 安徽腦癱女備孕遭網暴 她哭：做錯什麼？

李曼（左）和丈夫都是特殊人群。（取材自魯中晨報）

腦癱女孩李曼日前在社交平台分享了自己備孕、打卡吃葉酸的視頻，引發網友熱議，有人稱她不負責、沒有為小孩著想，也有人質疑李曼的老公疑似患有唐氏症，兩人恐無法生出健康的寶寶；對此，李曼發視頻哭訴，問自己到底做錯了什麼？她稱，自己已經很努力了，為什麼大家還不放過我。

來源：YouTube

魯中晨報報導，李曼早前發布的視頻中，她邊吃葉酸邊說：早一粒，晚一粒，明年生個小baby。視頻的配文是，不管世俗的眼光如何，做好自己就行，不偷不搶不藏不掖，我就是我！

據悉，李曼和丈夫都是特殊人群，丈夫疑似患有唐氏症，兩人從見面到結婚僅見了三次，於2023年9月結婚。

李曼備孕的視頻一出，隨即引發議論，部分網友表示不能理解，覺得雖然兩人有生育的自由，但還是有遺傳的概率，「還以為在搞抽象，居然是真的，真的很嚇人」、「所有恐怖片都沒有她說的那句：寶寶媽媽來接你了來得恐怖」、「不生真的是一種善良」。還有人認為是教育環境的問題，「孩子生下來就要學會接受不一樣的父母，不一樣的家庭，不一樣的人生！雖然你有權利去做你想做的事！但第一步就注定選了個最難的人生給孩子過」、「你有生的權利，但成長一生中所遭受的歧視 和白眼，她的孩子會重走一遍她的路。」

據了解，李曼2000年出生在安徽省亳州市譙城區譙東鎮的一個農村家庭，因出生時缺氧導致先天性重度腦癱，但她不屈服現狀，拼命學習。16歲，家人把她送到安徽省特殊教育中專學校讀書。她還獲得過不少運動獎項：2018年全省第七屆殘疾人運動會獲「兩金一銅」；2019年全國第十屆殘疾人運動會鉛球銅牌；2021年全國第十一屆殘疾人運動會鉛球銅牌。

李曼發視頻哭訴，問自己到底做錯了什麼。（取材自魯中晨報）

對於網友的評論，李曼近日再發視頻，稱丈夫沒有唐氏綜合症，「大家不要再去議論我們。生活誰都不想生病，我們會保持勇敢的心面對一切困難和挑戰」。