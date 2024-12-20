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贛州公園4犬未拴繩撕咬母女3分鐘 網怒：殺狗、抓主人

中國新聞組／北京20日電
四條大型犬朝正在散步的母女飛奔而來。（視頻截圖）
四條大型犬朝正在散步的母女飛奔而來。（視頻截圖）

江西贛州一對母女日前在公園散步，突遭四條沒拴繩的大型犬撕咬近3分鐘，女子因將三歲女兒壓身下保護，自己全身被咬十餘處傷口，最深可見骨，住院半個月，迄今無法行走；女兒左胸則被咬下一塊肉吃掉。警方調查，主人鍾某和飼養員王某未盡安全管理義務，已採取刑事強制措施，犬隻則被安全約束。

來源：YouTube

綜合媒體報導，11月17日上午10時多，女子陳菲（化名）帶著女兒曉琳（化名）到贛州市章貢區濱江公園散步，突然，四隻惡犬從她們身後竄出，她急忙帶著女兒躲到綠化帶上，但惡犬並未放過她們，衝上草皮圍攻母女倆。

男子驅趕犬隻。（取材自微博）
男子驅趕犬隻。（取材自微博）

為保護女兒安全，陳菲拚死將她護在身下，她慘遭惡犬撕咬。約一分多鐘後，一名男子騎機車趕來，試圖喝止四隻惡犬，四隻惡犬持續攻擊母女倆，之後才逐漸停止攻擊。

母女倆被送醫，陳菲全身共有10多處傷口，傷口最深處已見骨，手術進行了四個多小時。曉琳左胸處被咬下一塊肉，背上有狗牙印，全身多處被抓傷。陳菲住院半月後出院，目前仍無法下地行走。

女童接受治療。（取材自新京報）
女童接受治療。（取材自新京報）

辦案民警已第一時間找到了四條大型犬的主人和飼養員，分別做了筆錄。高樓村位於濱江公園附近，犬隻主人是高樓村人，是當地一名工程老闆，曾出資修建了祠堂，四條大型犬就飼養在祠堂內，大型犬是雜交品種。

據了解，四條大型犬已被主人轉移走了。章貢區犬管辦工作人員說，四條大型犬已被控制，正在做鑑定，案件正在進一步偵辦中。

未拴繩大型犬撕咬母女倆引發眾怒，有網友建議：公共場合遛狗不拴繩的，養烈性犬的，應該以涉嫌危險方法危害公共安全罪論處，直接3年刑期起步。更有人表示應該「殺狗，抓人，賠償」。

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