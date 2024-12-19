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曾說不知「八孩鐵鏈女」案 江蘇縣委書記受賄判12年

記者陳政錄／即時報導
江蘇徐州豐縣前縣委書記婁海因受賄、濫權被判處有期徒刑12年。(澎湃新聞)
江蘇徐州豐縣前縣委書記婁海因受賄、濫權被判處有期徒刑12年。(澎湃新聞)

2022年中國江蘇徐州豐縣被曝光一起駭人聽聞的「八孩鐵鏈女」事件，當時聲稱不知曉該案，坦言自己身為地方主官「感到很愧疚」的時任豐縣縣委書記婁海，近日因犯受賄、濫用職權罪，遭法院判刑12年。據法院審理，他涉收賄高達人民幣1,429萬餘元(約195萬美元)，造成國有資產損失共計人民幣1.47億餘元(約2千萬美元)。

據江蘇淮安市中級人民法院，12月18日，該院對被告婁海受賄、濫用職權一案公開宣判，以受賄罪判處有期徒刑10年6個月，併處罰金人民幣100萬元，以濫用職權罪判處有期徒刑4年，決定執行有期徒刑12年，併罰金人民幣100萬元。

法院審理指出，2012年5月至2022年2月，被告婁海利用擔任邳州市委常委等職務上的便利，非法收受他人所送錢款共計人民幣1,429萬餘元，其中人民幣1,029萬餘元未實際取得。

另，2016年底至2018年，婁海在擔任邳州市委常委、邳州經濟開發區黨工委書記，豐縣縣長兼豐縣經濟開發區黨工委書記、管委會主任期間濫用職權，造成國有資產損失共計人民幣1.47億餘元。

值得注意的是，2022年1月底，一則江蘇「豐縣生育八孩女子」，被鐵鏈鎖著生活的影片在社交平台上被自媒體爆出，震驚中外，也讓社會關注拐賣女性問題。

接著，中共中央要求徹底查明事實真相，依紀依法嚴肅追責，時任豐縣縣委書記的婁海還在接受新華社訪問時表示，之前並不知曉該事件，「身為地方主官我感到很愧疚。這種愧疚將伴隨我的下半生。」

接著，婁海於2022年2月被撤職，這次宣判是他這兩年多來首次「現身」。

江蘇豐縣「生育八孩女子」事件揭開婦女拐賣問題，影片可見女子小花梅被鐵鏈拴住脖子。...
江蘇豐縣「生育八孩女子」事件揭開婦女拐賣問題，影片可見女子小花梅被鐵鏈拴住脖子。（視頻截圖）

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