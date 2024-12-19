中籍男大生持假槍闖日派出所 聲稱：上海警叫我拿證物

一名旅日中國男大生持模型槍闖入日警局，被逮後供稱是上海警方指使。（Goolge地圖截圖）

日本 兵庫縣警察吹合警察署17日逮捕了一名居住在神戶中央區的22歲中國大學生，他涉嫌用外型似機關槍的模型槍砸碎派出所的窗戶，涉嫌損壞財物。一名68歲男性輔導員當時在警察崗亭內，但沒有受傷。該名男大生說：「上海警方叫我來拿證物。」訊息傳出後，日本社會嘩然。

綜合日媒報導，事件發生在17日下午2時，22歲、住兵庫縣神戶市的中籍男大學生，突然手持一把長達75公分的模型槍，獨自闖進神戶市中央區的二宮派出所，並將值勤的68歲男性輔導員嚇跑。輔導員撥打電話求援，警署立即派人前往現場，最後循線將這名中國男大生逮捕。經調查，該名男大生承認了這些指控。

據派出所表示，當警察到達現場時，他們發現其中一扇窗戶被打破，並透過監視器錄影確認了嫌犯的身分，在當天火速逮到對方。

嫌犯被捕後承認犯行，「一個自稱是上海警方的人告訴我，『派出所的電腦裡有犯罪證據，請交給我們。如果你不交的話，我們會逮捕你和你的家人。』」

對於該男大生的言詞，不少網友猜測他可能精神出了問題，才會說出令人匪疑所思的話。但真實情況仍待日本警方後續的調查才能得知。