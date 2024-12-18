貪30億踩「判死紅線」 內蒙虎處死 習上任後「唯二」伏刑

內蒙古貪官李建平被判處死刑。 (央視截圖)

「內蒙古反腐第一大案」主角李建平17日被執行死刑，法院指李貪汙、受賄高達30億人民幣（約4.1億美元），超過前一名被處死的前華融集團董事長賴小民涉貪17.88億元；以李2016年至2018年就侵吞國有資金14.3億元來計算，相當一天就吞掉200萬元。李建平是習近平 2012年擔任中共 總書記後第2名被處死的貪官，也引發「涉案10億元」是死刑紅線的討論。

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綜合中央社、紅星新聞、自由亞洲電台等媒體報導，新浪網轉發一篇社媒文章，其中提到涉貪關於「10億死刑」、「數億死緩」的司法紅線。李建平涉貪金額30億元，賴小民17億元，似乎都符合這個標準。

自稱李建平「老朋友」的內蒙古自治區法制研究室原副主任杜文說，他很明確是有政府文件中對10億元的司法紅線做了規定，但他已記不清是什麼文件，「到了習近平這兒，他最初提司法改革的目標是要少殺、慎殺原則，後來按照最高法院司法解釋要10億元以上才會判處死刑。」中國人權律師吳紹平則表示，「10億紅線」的說法未必是空穴來風，可能是一個潛規則。

據了解，64歲的李建平生前長期在內蒙古工作，2011年3月，被任命為呼和浩特市經濟技術開發區黨工委書記。他在2018年9月因涉嫌嚴重違紀違法被查，2019年8月被開除黨籍和公職。

內蒙古自治區紀委監委當時的通報中，指李建平把下屬企業當成自己的「錢袋子」和「提款機」，指使下屬國有公司挪用專項資金，在購買住房過程中侵犯國家利益。他還被指長期「亦官亦商」，大肆非法攫取巨額經濟利益，生活腐化墮落，多次到境外賭博，造成不良影響。

媒體先前報導，李建平用貪汙來的錢賭博，多次前往澳門 「一擲千金」，賭注甚至下到上千萬元。辦案人員還在其辦公室內發現五、六本護照。

為了擾亂監管，李建平以某酒店服務員王某、敖某和社會人員徐某三人名義，註冊成立公司，法定代表人為王某，但真實老闆是李建平。更為荒唐的是，在初選董事長、總經理和監事長時，李建平竟然用猜拳方式解決，第一名當董事長、第二名總經理、第三名監事長。

由於李建平的級別不算高，他的案子起初未被廣泛注意，直到2021年2月，中國紀檢監察報發布「清除經開區發展的絆腳石」一文，稱李建平案是「內蒙古反腐敗鬥爭史上迄今第一大案」，指他涉案金額達30億元，震撼中國。