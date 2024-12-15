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港媒：中海關署長俞建華應是自殺 近期3人事異動亦不尋常

記者黃雅慧／即時報導
中共海關總署署長俞建華11日深夜突然傳出死訊，引發外界高度關注。圖為2017年3月23日，時任中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表的俞建華，在聯合國人權理事會上發言。（新華社）
中共海關總署署長俞建華11日深夜突然傳出死訊，引發外界高度關注。圖為2017年3月23日，時任中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表的俞建華，在聯合國人權理事會上發言。（新華社）

根據官方公告，中國海關總署署長俞建華本月10日「因突發疾病經搶救無效，不幸離世」，消息引起外界諸多揣測與討論。港媒指出，俞建華應該是輕生而非病故，中國近期三項人事調整也十分不尋常。

關於俞建華死訊，僅中國海關總署官網於11日深夜放出訃聞，中國所有媒體對於俞建華之死都沒有進一步的報導。對其死因，網路傳聞多指向是「非正常死亡」。

港媒16日刊出署名「紀曉華」的觀察文章指出，俞建華是中共二十屆中央委員，曾任國際貿易談判代表，猝死頗為蹊蹺。讓人聯想到「不幸離世」專門用於非正常死亡的高官，比如前天津市長廖國勛、前江蘇省委書記羅志軍、前重慶市委副書記任學鋒等等。

文章並指出，中國近期的人事調整也不尋常。中國自然資源部部長王廣華、國家能源局局長章建華、廣東副省長張新被免職，亦非正常人事調整。

中國國家林業和草原局局長關志鷗接替王廣華升任自然資源部黨組書記，並將擔任部長。文章認為，61歲的王廣華是中共中央委員，出身國土資源部，執掌自然資源部才兩年多，未到退休年齡就卸任。

一般而言，內閣成員如獲重用，都會空降地方擔任省委書記。雖然官方稱王廣華「另有任用」，但應不會受到大用，有傳將調任全國政協民族和宗教委員會副主任，投閒置散。

60歲的章建華被免國家能源局局長，由國資委副主任王宏志接替。文章提到，按規定，副部級國家局局長可以做到63歲，比章建華年紀大的國家文物局局長李群、國家移民局長長許甘露、國家中醫藥局局長余艷紅就都還沒退，章被免職顯然也不同尋常。章建華出身石油系統，曾任中國石油天然氣集團總經理。

此外，57歲的廣東副省長張新被免職，更罕見的是省十四屆人大代表資格終止。文章指出，一般如果官員遷出或調離本行政區域，辭去人大代表職務屬於常規程序。

比如，今年10月由重慶市副市長跨省轉任廣東省委常委、副省長的張國智，其重慶人大代表資格就被中止，原因就是「工作關係已不在本行政區域內」。

張新被中止代表資格並未解釋原因，且其動向不明，難免引發猜測。張新是海歸金融高官，曾任職中國證監會、中國人民銀行，擔任過國家外匯管理局副局長。

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