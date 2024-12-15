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澳洲公園發現碎屍包裹 死者為中國婦女 夫來自台灣、失聯

中國新聞組／北京15日電
警方公布李卓君（譯音）照片。(取材自紅星新聞)
警方公布李卓君（譯音）照片。(取材自紅星新聞)

當地時間12月9日早上7點左右，在緊鄰雪梨機場的博塔尼區約瑟夫·班克斯爵士公園，一個滿是人體碎塊的塑料包裹被人在叢林中發現。新南威爾士州警方13日公布受害人身分為33歲的李卓君（譯音）。警方表示，李卓君是在大約20年前從中國移民到澳洲，其母親現在也在雪梨生活。

來源：YouTube

紅星新聞引述澳洲廣播公司報導，警官多爾蒂表示，拋屍地點距離主路只有幾米遠，是由一名慢跑者在路邊發現的，屍體被發現時已經腐爛。在社交平台上，一名家住案發地點附近的中國留學生表示，自己收到了警方發來的通報短信，告訴附近居民注意安全並積極提供線索。

據報導，在本月初，李卓君的母親就因聯繫不到女兒，向警方報案。警方稱，已在12日向李卓君的家人告知她的死訊，「他們因此陷入巨大的悲傷之中，我們希望以最高的謹慎程度來對待此事」。

警方稱，李卓君平時是一個「過著普通郊區生活的年輕女子」，沒有家庭暴力歷史，也沒有證據表明她捲入過任何紛爭，與有組織犯罪集團也無任何來往。李卓君的丈夫為陳介寶（譯音），英文名為Rex，原籍來自台灣。多爾蒂警官表示，警方已經聯繫了陳介寶的家人了解情況，希望盡快找到他。

據衛報報導，警方表示，他們相信陳介寶目前還沒有離開澳洲，但「是生是死並不清楚」。多爾蒂警官稱，「我們目前也不清楚他是潛在的受害人還是謀殺犯，我希望他還活著，這樣就能協助我們進行調查」。

警方公布陳介寶（譯音）照片。(取材自紅星新聞)
警方公布陳介寶（譯音）照片。(取材自紅星新聞)

隨著調查的推進，愈來愈多的證據指向有「第三方」參與對李卓君的謀殺。

據警方描述，陳介寶身高約165厘米至170厘米，身材苗條，黑色頭髮，棕色眼睛。自從今年11月底之後，就沒有人再見過他。

此外，警方在閉路電視監控畫面中找到一輛可疑的銀色豐田Avensis，警方稱已經扣押這輛拋屍的車輛，將進行法醫鑒定。

監控顯示，拋屍時間大約在11月30日淩晨4點至5點，當時路上還有其他車輛駛過。不過，警方未透露這輛車的車主或司機信息，而且這輛車與李卓君夫婦沒有直接關聯。多爾蒂警官呼籲，公眾一旦知曉與這輛車相關的任何線索，都應積極上報警方。

警方搜索拋屍地點。(取材自紅星新聞)
警方搜索拋屍地點。(取材自紅星新聞)

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