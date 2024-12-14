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李鐵巨貪判20年 他在庭上情緒穩定、招牌瀏海還在

中國新聞組／北京14日電
前中國男足國家隊主教練李鐵受賄行賄案13日判決，李鐵被判處有期徒刑20年。 （取材自經濟觀察報）
前中國男足國家隊主教練李鐵受賄行賄案13日判決，李鐵被判處有期徒刑20年。 （取材自經濟觀察報）

湖北省咸寧市中級人民法院13日對中國國家男子足球隊原主教練李鐵案公開宣判，李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪並罰判處有期徒刑20年。李鐵開庭情緒非常穩定，表達非常清晰。不少網友關注李鐵標誌性髮型，律師表示，現在至少李鐵沒有被剪去頭髮。

羊城晚報報導，一審宣判是在八點半準時開始的，整個庭審持續了半小時左右。現場媒體指未見李鐵家人現身。

李鐵辯護律師團隊走出法院後接受了簡單採訪。律師表示今天在法庭上只是一個法官的節選的宣讀判決，律師自己本人也沒有拿到判決書，對今天20年的刑期沒有做出一個回應。同時根據規定刑事案件上訴期一般在10天左右，也就是說10天內李鐵不提出上訴，判決就將生效，同時具有法律強行執行效力。

環球時報前總編輯胡錫進評論該事件，指李鐵不是通常意義官員，能成為巨貪，首先因為其身處的環境前些年被汙染了，「說到底，李鐵個人要對他的淪陷負責。他成為了足球巨星，但是德不配位……而且做人的綜合素質太低，明明在鋌而走險，他竟能僥倖心十足。」

另據人民日報導，湖北省武漢市中級人民法院13日對國家體育總局原黨組成員、副局長，中國足球協會原黨委書記、副主席杜兆才受賄案一審公開宣判，對杜兆才以受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰金人民幣400萬元；對其犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，2012年至2022年，被告人杜兆才利用職務上的便利，為相關單位和個人在賽事承辦、人事安排、球員轉會等事項上提供幫助，非法收受他人財物共計折合人民幣4341萬餘元。

武漢市中級人民法院認為，被告人杜兆才的行為構成受賄罪，數額特別巨大，應依法懲處。鑒於其到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；其受賄犯罪中有未遂情節；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物及孳息已全部追繳，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

前中國男足國家隊主教練李鐵受賄行賄案13日判決，李鐵被判處有期徒刑20年。(取材...
前中國男足國家隊主教練李鐵受賄行賄案13日判決，李鐵被判處有期徒刑20年。(取材自央視新聞)

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